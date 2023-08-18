大陆控台设贸易壁垒将对ECFA采对应措施台湾反批政治动机

两岸经济

中国商务部4月12日对台湾展开贸易壁垒调查，昨天(17日)公布初步调查结果，控诉台湾对大陆的贸易限制措施，涉嫌违反世贸组织(WTO)规定，甚至表明会就贸易壁垒的调查情况，对「海峡两岸经济合作架构协议」（ECFA）采取相对应的措施。台湾经济部则回应说，台湾并没有违反世界贸易组织规范，强调大陆的做法属于政治动机，相关贸易问题仍愿与对岸在WTO架构下继续讨论。

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大陆商务部发言人束珏婷17日表示，近年来台湾对大陆产品的进口限制范围逐渐扩大，这次调查涉及的产品，已从立案时的2455项，增加到目前的2509项。包括石化、纺织、机电设备和汽车等许多产品，以及价格亲民的农产品、民生必需品都无法进入台湾，对大陆相关出口企业造成负面影响，要求台湾尽快取消对大陆的贸易限制。

她指出，台湾对大陆实施的贸易限制措施涉嫌违反WTO的「非歧视原则」、「普遍取消数量限制」等规则，大陆曾在过去的世贸组织对台贸易政策审议中多次表达关切，呼吁台湾确实履行世贸承诺，但台方至今并未改变相关做法。

被问到如果认定台湾措施构成贸易壁垒，大陆是会不会中止或部分中止ECFA项下给予台湾产品的税收优惠？束珏婷则回答，商务部将结合贸易壁垒调查情况，依据有关规定，研究采取相应的措施。

国台办发言人朱凤莲今天也表示，支持相关主管部门将结合贸易壁垒调查情况，依据有关规定，研究采取相应的措施」。

台湾经济部今天响应表示，台湾没有违反WTO规范，两岸同时加入WTO时，台湾就已经存在这些措施；加入WTO过程中，双方并没有就「市场开放」进行谈判，但台湾也展现善意主动开放，至今共准许9983项对岸的农工产品进口。

台湾经济部指出，大陆2005年订定贸易壁垒调查规则后，历经多年都没有对台湾进行调查，显见大陆目前的作法属于政治动机。台湾经济部说，两岸经贸往来正常有序且互利互补，两岸贸易关系也有相关机制和法律规定，且行之有年，经济部不希望被过度工具化、复杂化，甚至政治化，相关贸易问题，台湾仍愿意与中方在WTO架构下继续讨论。

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