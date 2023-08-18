李尚福诺与2俄加强军事合作 未提细节

中国/白俄罗斯/乌克兰战争

中国国防部长李尚福周四访问白俄罗斯，此前李尚福还访问了俄罗斯。李尚福并表示中国将加强与俄罗斯和白俄罗斯的军事合作。美联社称，莫斯科正在白俄罗斯部署战术核武器。分析称，李尚福发出的信息可能包括，乌克兰战争持久下去，不排除中国选边。

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中国国防部长李尚福周四在明斯克会见了白俄罗斯强人总统卢卡申科并表示，“我访问白俄罗斯的目的正是为了落实元首层面的重要协议，进一步加强双边军事合作。”

双方均未透露合作内容的细节，但两国同意明年举行联合军事演习。

李尚福在前往白俄罗斯之前访问了俄罗斯。

部署在白俄罗斯的俄罗斯军队是俄罗斯入侵乌克兰部队的一部分，俄罗斯军队和武器仍留在那里。白俄罗斯军队没有参与乌克兰战争，卢卡申科周四表示，中国的军事援助不会针对第三国。卢卡申科此前曾表示，白俄罗斯已经接收了俄罗斯的核武器，周四他表示，只有当该国受到威胁时，白俄罗斯才能使用这些武器。

卢卡申科还表示：“如果没有针对我们的侵略，白俄罗斯就不会使用核武器。”他补充说，只要边界不被侵犯，白俄罗斯就不会与乌克兰发生敌对行动。

中国声称在乌克兰冲突中保持中立，但指责美国及其盟友挑衅俄罗斯。中国并与莫斯科保持着牢固的经济、外交和贸易关系。

美联社引述白俄罗斯分析人士瓦列里·卡尔巴列维奇表示，中国国防部长的访问“不仅对欧盟和美国，而且对乌克兰来说都是一个重要信号”。

他告诉美联社：“通过这次访问，中国标志着中国军事利益的范围，并表明它有兴趣与明斯克和莫斯科建立关系，包括军事合作，尽管西方国家对此表示不满。” “这也是向乌克兰发出的一个信号，即战争的延长可能会迫使中国选边站。”

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