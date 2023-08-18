《柏林晨邮报》：中国经济急速增长的时代结束了

中国经济始终是德语媒体关注的重大话题。不久前，媒体还时常对中国经济持肯定和积极态度。但在中国青年失业问题和中国房地产危机曝光后，再加上美国总统拜登称中国经济为“定时炸弹”，不少媒体开始转向。

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德国《经济周刊》认为，对中国目前的问题措手不及的投资者没什么可抱怨的，他们犯了一个重大错误。中国曾经是新兴市场中最有前景的投资对象。但自至少两年以来，中国变成了不可能投资的地区。现在，每天都有坏消息从中国传来。最新消息是，房地产巨头恒大无法偿还其在美国的债务。房地产危机，通货紧缩，美国政府的对华新制裁：负面头条新闻列表越来越长。中国经济陷入全面危机的可能性越来越大。但任何投资者都不应对这一发展感到惊讶，因为警告信号已经够多了。房地产危机已经持续了至少两年。自新冠疫情以来，中国经济一直疲软。而世界最大的两个经济体之间的经济战争对任何人来说，也都不再是新鲜事了。中国经济每况愈下，不能为此责怪美国人及其制裁。让我们回顾一下：2021年，中国政府对互联网行业的干预引起了投资者的恐慌。此事清楚地显示，对投资者的保护和投资者的权利对他们来说是一文不值的。如果谁现在还继续向中国投资，那他只能自取其咎。

《柏林晨邮报》认为，恒大破产只是冰山一角。尽管恒大破产不会引发全球金融危机，但人们不应该为此感到安定。中国经济每况愈下。自今年以来，青年失业率连创负新高，最近更是高达21%。外商直接投资也处于上世纪90年代以来最低水平。取消清零政策后，人们对中国经济回归正常抱有希望。但中国经济短暂回升后，很快就无力了。人们对中国市场的信任在丧失。尽管如此，恒大的破产和2008年的雷曼破产不可同日而语。中国经济陷入瘫痪是肯定不会出现的。现在传出的是另一个信号，即中国经济飞速增长的时代彻底结束了。

瑞士《新苏黎世报》认为：面对危机，中国领导层没有作为，因为他们处于两难境地。一方面，政府希望像过去一样消除债务融资泡沫的基础，从而避免对陷入困境的企业采取影响深远的救援行动；另一方面，他们又必须扶持一个其崩溃可能会使整个中国经济陷入动荡的行业。结果是，暂时什么作为都没有。看起来，中国政府越来越像是在危机中徘徊，而不是在推行严格的经济政策。

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