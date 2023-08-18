《柏林晨邮报》：中国经济急速增长的时代结束了

中国经济始终是德语媒体关注的重大话题。不久前，媒体还时常对中国经济持肯定和积极态度。但在中国青年失业问题和中国房地产危机曝光后，再加上美国总统拜登称中国经济为“定时炸弹”，不少媒体开始转向。

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Le logo de la compagnie immobilière Country Garden Holdings, détenu en majeure partie par Yang Huiyan. La société est en grande difficulté financière.
Le logo de la compagnie immobilière Country Garden Holdings, détenu en majeure partie par Yang Huiyan. La société est en grande difficulté financière. © AFP
作者： 柏林特约记者 丹兰
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德国《经济周刊》认为，对中国目前的问题措手不及的投资者没什么可抱怨的，他们犯了一个重大错误。中国曾经是新兴市场中最有前景的投资对象。但自至少两年以来，中国变成了不可能投资的地区。现在，每天都有坏消息从中国传来。最新消息是，房地产巨头恒大无法偿还其在美国的债务。房地产危机，通货紧缩，美国政府的对华新制裁：负面头条新闻列表越来越长。中国经济陷入全面危机的可能性越来越大。但任何投资者都不应对这一发展感到惊讶，因为警告信号已经够多了。房地产危机已经持续了至少两年。自新冠疫情以来，中国经济一直疲软。而世界最大的两个经济体之间的经济战争对任何人来说，也都不再是新鲜事了。中国经济每况愈下，不能为此责怪美国人及其制裁。让我们回顾一下：2021年，中国政府对互联网行业的干预引起了投资者的恐慌。此事清楚地显示，对投资者的保护和投资者的权利对他们来说是一文不值的。如果谁现在还继续向中国投资，那他只能自取其咎。

《柏林晨邮报》认为，恒大破产只是冰山一角。尽管恒大破产不会引发全球金融危机，但人们不应该为此感到安定。中国经济每况愈下。自今年以来，青年失业率连创负新高，最近更是高达21%。外商直接投资也处于上世纪90年代以来最低水平。取消清零政策后，人们对中国经济回归正常抱有希望。但中国经济短暂回升后，很快就无力了。人们对中国市场的信任在丧失。尽管如此，恒大的破产和2008年的雷曼破产不可同日而语。中国经济陷入瘫痪是肯定不会出现的。现在传出的是另一个信号，即中国经济飞速增长的时代彻底结束了。

瑞士《新苏黎世报》认为：面对危机，中国领导层没有作为，因为他们处于两难境地。一方面，政府希望像过去一样消除债务融资泡沫的基础，从而避免对陷入困境的企业采取影响深远的救援行动；另一方面，他们又必须扶持一个其崩溃可能会使整个中国经济陷入动荡的行业。结果是，暂时什么作为都没有。看起来，中国政府越来越像是在危机中徘徊，而不是在推行严格的经济政策。

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