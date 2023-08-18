法媒：美国财长叶伦无意中在中国品尝“迷幻蘑菇”

外访

中美 – 美国财政部长叶伦7月访中，被爆出在中国吃的第一餐是云南菜，其中一道云南美食“见手青”（jian shou qing）更是叶伦的最爱。根据法国全天候电视台BFMTV的报道，叶伦在接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时表示，这道菜不是我点的，但味道很美。叶伦对CNN说，这是一道美味的蘑菇菜。 我不知道这些蘑菇有致幻作用，是后来才听说的。但吃这道菜的人谁也没有不适的感觉。

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美国财政部长对美国媒体表示，这是一家很好的餐厅，蘑菇煮熟了，没有什么后遗症。去吃这顿饭的人都很喜欢这里的蘑菇和餐厅，吃完后我们没有感到任何不良反应。

不过，这次品尝并没有逃过网友们的关注。 中国美食网红“潘潘猫”发布“美国财长耶伦在北京的第一顿饭是云南美食见手青”，并在网上传播。 美国有线电视新闻网 (CNN) 指出，其中一些帖子的浏览次数已超过 600 万次。

这道菜已经流行起来，同时也掀起了一场风暴。 接待珍妮特·耶伦的连锁餐厅《In and Out》在微博上表示，几个小时后，它注意到旗下几家分店已经缺货。

“下午2点，三里屯店率先清仓；晚上8点起，上海、深圳、杭州、成都、西安、厦门、天津等地门店纷纷被抢吃一空，直至‘全部售空’。”

财政部长表示，这次中国之行不仅可以“加强”两国之间的关系，而且还可以提振当地经济。

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