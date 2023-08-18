美国和中国在太平洋地区的较量或没有明显的赢家

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美国本周在太平洋岛屿开设了国际援助办事处，加强了对这一战略地区的支持，并更强有力地对抗多年来一直向该地区提供基础设施贷款的中国。但有分析称，美国和中国在太平洋地区的较量没有明显的赢家。

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在第二次世界大战中发挥关键作用的太平洋广阔海洋地区，在台湾局势紧张之际再次成为人们关注的焦点。台湾官员本周表示，中国可能很快就会发动军事演习，以在明年大选前恐吓台湾选民。

周三，中国军事代表团参加了美国在斐济主办的由二十多名国际防务首脑参加的会议，显示该地区对两个超级大国的重要性。

与此同时，美国国际开发署署长萨曼莎·鲍尔访问了两个最大的太平洋岛国巴布亚新几内亚和斐济，首次在那里开设办事处，并承诺对该地区提供支持。

美国和巴布亚新几内亚五月签署了防务合作协议。

美国国际开发署驻巴布亚新几内亚办事处还将为瓦努阿图和所罗门群岛提供服务，瓦努阿图与中国和所罗门群岛关系更为密切。所罗门群岛去年与中国签署了安全协议。

美国官员称，所罗门群岛迄今尚未同意美国的任何援助。

鲍尔在斐济地区办事处的落成典礼上发表讲话时表示，华盛顿已经听到了太平洋地区最大的要求：“首先也是最重要的是，出现到场”。

斐济外交部助理部长莱诺拉·凯雷克雷塔布阿 (Lenora Qereqeretabua) 本周表示：“美国在我们的蓝太平洋地区拥有强大的存在，我们的地区更加安全。”

6月，凯雷克雷塔布阿率团访华。

与此同时，斐济军事部队指挥官拉图·琼斯·洛加瓦图·卡卢尼瓦伊周五在国防部长会议后表示，地缘政治局势意味着斐济需要发展网络以与“庞大的军事机构”连接。他在视频声明中表示：“当我们与大国合作时，基于规则的秩序是让像斐济这样的小国变得平等的唯一因素。”

中国前外交官、澳大利亚国立大学研究员张登华表示，随着美国和中国的竞争加剧，各国将很难平衡与两国的援助关系。他说：“中国的目标是在与传统大国的地缘战略竞争中获得包括太平洋岛国在内的全球南方的支持。”

瓦努阿图本周发生的事件凸显了太平洋国家在寻求从美国及其盟国和中国获益时所面临的挑战。周三，在中国建立的议会中，瓦努阿图总理伊什梅尔·卡尔萨考(Ishmael Kalsakau)险些通过了一次不信任投票，此次投票的起因是立法者担心与该地区最大援助国美国盟友澳大利亚达成的安全协议可能会危及中国的基础设施贷款。

海岸警卫队官员表示，美国海岸警卫队尚未获得进入瓦努阿图港口的许可，就像在其他太平洋岛屿上一样。然而，中国的和平方舟医疗船本周停靠在瓦努阿图，副总理告诉来访的海军代表团，瓦努阿图重视与中国的安全和卫生关系。

所罗门群岛总理马内塞·索加瓦雷也不愿接受美国的支持。

索加瓦雷在七月份访问中国签署警务协议时受到了招待，周五，中国移交了一座援建的国家体育场。中国驻太平洋岛国大使李明在仪式上表示，该项目是迄今为止中国向太平洋岛国提供的最大一笔基础设施捐赠。

下个月，美国计划在白宫举行太平洋岛国领导人峰会，这是12 个月内的第二次此类会议，寻求进一步对抗中国的影响力。

据所罗门群岛国立大学副校长阿克罗表示，虽然地区政府感谢美国和中国的关注，但太平洋岛国始终将自身福祉置于“全球战略棋盘”之上。他告诉路透社：“尽管存在长期需求，但美国国际开发署等主要捐助者却明显缺席我们地区的实质性活动。”

他责问，“这一波新的投资浪潮带来了希望，但也引发了担忧。我们必须问，为什么只有现在，在地缘政治竞争激烈的时期，人们才产生兴趣，而不是在我们的需求仍未得到满足的许多年里？”

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