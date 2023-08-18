苹果今庆打进中国30年 眼下寻思退场

美国/中国/苹果

中国北京的苹果粉丝今天周五庆祝了这家美国巨头跻进中国市场的 30 周年庆典。虽然苹果迈入在中国发展第四个十年，但却在打算从中国撤出部分生产。

广告 继续浏览后续

苹果这家加利福尼亚公司在中国首都举办了一系列活动，庆祝他们在这个重要市场长期存在着。在三里屯时尚购物区的苹果专卖店里，爱好者们观看了多部完全使用苹果产品拍摄和剪辑的短片。

据法新社说，自 1993 年进入中国以来，这家美国巨头已成为中国智能手机、电脑、平板电脑和消费电子产品的主要供应商。

然而，在严格的新冠病毒疫情清零卫生政策实施了大量检疫和关闭措施的背景下，去年由于工厂减产，苹果销售额受到了打击。

美国对高科技零部件向中国出口管制也威胁着该公司的供应链。

但苹果公司及其产品在中国的受欢迎程度依然不减。

今年 3 月，苹果公司首席执行官蒂姆-库克访问北京。他说，他的公司与中国有着 "共生 "关系。

库克周五在一份声明中说：30 年来，我们一直以服务于这个国家的人民为荣。”他还说，“我们将继续发挥自己的作用，改善中国客户的生活，帮助他们充分发挥潜力，尽最大努力让世界变得更加美好。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅