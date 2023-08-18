香港警方曾否认在预谋袭击中默许丶包庇施袭者 但施袭者称受政府指使行事

香港/政治

在2019年反修例运动中被视为转捩点的地铁站白衣人袭击乘客事件，不少市民认为是乡郊地区黑势力有预谋地袭击身穿黑衣丶应属参加示威活动后返回新界的居民，甚至得到警方默许或包庇，港府及警方对此均予以否认，但在一宗上诉申请聆讯中，被判监的一名白衣人在庭上直言：「我觉得系政府叫我哋(即「我们」)去做嘅」。但他的发言被法官打断，而上诉申请亦被拒绝。

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上诉人程伟明是当日袭击事件中八名被判罪名成立的「白衣人」之一，他因为在四年前的 7月21日西铁元朗站以拳头及藤条袭击市民，经审讯后，去年10月被裁定暴动及串谋伤人两罪罪名成立，判囚 4年 3 个月。他不服定罪和刑罚，提出上诉，今（18 日）早在高等法院处理其上诉许可申请。

在初审时选择不作供的程伟明，在上诉文件中列出七项理由，包括原审法官王兴伟处理案件时不公平丶法官在考虑环境证据上不客观丶警方安排的认人手续不公允及不正确丶警方搜屋时找不到案发时所穿衣物等。

现年64岁丶以装修散工为职业的上诉人没有律师代表，选择亲自陈词，他在确认上诉文件后突然表示，要将当日真实发生的事说出来，但被高院法官宝琴打断，指现时处理的是上诉许可，并非审讯，而上诉人在审讯阶段时选择了不作供。但程仍然继续发言，声称若现在不说，便没有机会说。结果第二次被彭官禁止。

其后，彭官表示，原审大律师在审讯时曾对被告的身份有所争议，但程表示毋须争议，承认是呈堂片段中人，彭官指这与他的上诉理由不吻合，但他只是说：「我还想讲一句说话」，此时彭官第三度阻止他，但程不管不顾地说：「因为我觉得系政府叫我哋去做㗎啫，就系咁简单！」彭官第四度阻止他说：「我一定要停止你啦！」并随即解释，指法庭不是让他发表对案件个人看法或观感的地方。

彭官考虑后拒绝他的两项上诉许可申请，指原审对证物已作出深入分析，其裁定无可诟病丶公允持平，她又同意律政司一方所指，未能找到申请人案发当日衣物，只代表没有进一步入罪证据，不能藉此削弱控方的指控。彭官总结说，原审法官所作推论合情合理，判刑亦没有任何不恰当之处。

警方处事被指不公 「7.21」事件成运动转捩点

造成包括孕妇在内有45人受伤的2019年「7.21」元朗袭击事件，是指在北京政府驻港机构新界工作部部长李蓟贻声言不要让示威者入元朗闹事之后不足两周的7月21日，数以百计身穿白色衣服，当中包括有乡事及黑社会背景的人士手持武器在西铁元朗站及附近无差别地随机袭击途人和列车乘客，导致多人受伤。

令市民质疑「白衣人」是在警方包庇下犯案的表征，是事发当天傍晚已有网上传言，指元朗乡事派召集多人以身穿白衣丶手系红绳为记，追打元朗穿着黑衣丶佩戴口罩丶示威后试图返家之市民，而不少当地居民亦收到手机短讯提醒，当日不要穿黑衣，但警方并无部署；袭撃于晚上10时发生起，有市民投诉警方的报警热线「999」长时间无人接听，而在袭撃发生的 80分钟内，没有警员到场，而两名巡逻警员离远看见事件后，竟转身离去；警员其后在附近乡村搜查时，与「白衣人」「有商有量」，甚至「拍膊头」，又称不见有人持械。

不少市民质疑警方在事件中处事不公，港府和警队予以否认，但反令反修例运动获得更多市民支持，成为整个运动的转捩点，而民众对警方失去信任亦加剧警民冲突。

警方数据显示，「7.21 」元朗袭击事件共有69人被捕，其中 22 人被控暴动，14 人同时被控串谋有意图伤人。经审讯后，至今有8 名「白衣人」罪名成立，分别判囚 3 年半至 7 年；至于事件中受袭人士亦有人被捕，当中包括赶往现场驰援的时任民主党议员林卓廷，他和另外 7 名「非白衣人」被控一项暴动罪，全都否认控罪，排期 10月和明年3月开审。

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