中国经济痛苦势将蔓延 全球股票投资警告捂紧钱包

中国/经济

彭博社今天发文称，中国经济急剧放缓殃及池鱼，业务严重依赖中国的海外公司前景堪忧，因此全球股票投资经理正在寻求对冲风险。

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该文警告，中国经济痛苦势将蔓延，全球股票投资经理转攻为守。

随着中国房地产市场低迷恐将演变成一场系统性危机，与中国相关的投资从年内最有前景的押注沦为烦恼之源。虽然迄今为止的下跌主要集中在中国股市，但欧洲、美国和亚洲其他地区的股票也面临越来越大的压力，其业务受到中国需求的影响。

卡特彼勒和杜邦等诸多公司在最新的业绩报告中发出预警。中国经济成长预期遭下调，投资者寻求降低投资组合风险。一项追踪对华敞口最大的跨国公司的MSCI指数本月已回落约10%，跌幅为全球股票指数的两倍。美国银行策略师认为，中国经济恶化之际，美股将再跌4%。

雅虎经济引述该文指，专家警告，“坦率地讲，整个世界都与中国密不可分。大型跨国公司要么向中国出售产品，要么从中国采购商品，”Rayliant Global Advisors首席投资官Jason Hsu称。“未来12个月，这些公司将不得不大幅下调来自中国的收入。”

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