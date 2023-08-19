中菲围绕南海一艘搁浅船的对峙升温：动用水炮加激光

中国/菲律宾/南海

一艘锈迹斑斑的二战时期船只停在南中国海(South China Sea, 中国称南海)一个水滴形的岛礁上，它已成为美国盟友菲律宾与中国之间新一轮紧张局势的焦点。美国已重申，对菲律宾船只的“武装袭击”将触发两国共同防御条约中的承诺。

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据华尔街日报今天报道称，搁浅的马德雷山号仍是菲律宾海军的一艘在役舰艇，并驻扎着海军陆战队员。菲律宾25年前让这艘船搁浅，以宣誓对第二托马斯礁(Second Thomas Shoal, 中国称仁爱礁)的主权。菲律宾在该船上驻扎了一支海军陆战队小分队。

中国也声称拥有该岛礁主权，并认为这艘船的搁浅是非法的。中国对南中国海一大部分争议海域都宣称拥有主权。近年来，中国的海岸警卫队和渔业民兵在该岛礁周围建立了强大的存在，跟踪和干扰为这艘名为马德雷山号(Sierra Madre)的破旧船只提供补给的船。

现在，争端愈演愈烈。8月5日，一艘中国海警船向一个补给船队发射水炮，迫使两艘补给船中的一艘掉头放弃任务。马尼拉方面表示，该补给船队是为了给目前在马德雷山号上的九名海军陆战队员运送食物、水、燃料和其它补给品，并承诺不久将再次尝试运送。

任何意外或小规模冲突都可能升级为冲突，并可能把美国牵涉其中。8月5日的这一事件发生后，美国国务院重申，对菲律宾船只的“武装袭击”将触发两国共同防御条约中的承诺。

中国政府称菲律宾正在维修和加固马德雷山号以永久占领该岛礁，中国政府反对任何此类活动。菲律宾官员说，他们有权维护和维修该舰，并表示，该舰仍是一艘在役的海军舰艇，是现役部队持续轮岗的一处永久驻地。

在中国外交部上周声称马尼拉过去曾承诺将马德雷山号从岛礁上移走时，菲律宾总统小费迪南德-马科斯(Ferdinand Marcos Jr.)说他并不知道此事。他表示：“再说了，如果确实存在这样一份协议，我现在就会废除该协议。”

华尔街日报称，该岛礁的命运对南中国海其他海域也有影响，中国政府在南中国海的主权主张与另外六国政府的主张重叠。2016年，海牙常设仲裁法院(Permanent Court of Arbitration)做出了一项具有里程碑意义的裁决，认为中国的主张没有根据。

中国拒绝接受这一裁决。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E6%B0%B4%E7%82%AE%E5%8A%A0%E6%BF%80%E5%85%89-%E4%B8%AD%E8%8F%B2%E5%9B%B4%E7%BB%95%E5%8D%97%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%B5%B7%E4%B8%80%E8%89%98%E6%90%81%E6%B5%85%E8%88%B9%E7%9A%84%E5%AF%B9%E5%B3%99%E5%8D%87%E6%B8%A9-9ba9021

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