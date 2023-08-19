日经引述中国观察家：习近平的官员将勉为其难重振经济

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日本经济新闻亚洲刊今天引述中国观察家林和立警告说，中国经济不太可能很快复苏，因为中国国家主席习近平的核心圈子大多是官僚，而不是拥有重振疲软增长知识的技术官僚。

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华盛顿智库詹姆斯敦基金会高级研究员林和立对《日经亚洲》表示：“习近平和他最亲密的顾问对经济了解不多。” “十月二十大党代会之后……习近平提拔的大多数人都不是技术官僚。”“他们对国际贸易、国际金融等知之甚少。他们大多是专门从事意识形态……宣传的党内官员。他们中的大多数人不会说英语”。

林和立发表此番言论之际，中国房地产业危机加剧，经济放缓加剧，经济数据疲软，其中7月份出口同比下降14.5%，这是自2020年2月疫情爆发以来的最大幅度萎缩。

本周，中国突然停止发布飙升的青年失业率数据，此前6月份16至24岁人群的失业率达到创纪录的21.3%，这对于一心维护社会稳定的执政党共产党来说是一个令人不安的统计数据。

该报道称，习近平十月份任命的新高级顾问标志着与上一届政府的不同，前一届政府由受过良好教育、精通国际金融和外国公司运作方式的技术官僚组成。据林和立称，“这些技术官僚中的大多数英语说得很好。他们了解西方经济的运作方式，并且与美国官员以及高盛等美国公司的负责人有着相当良好的关系。”

据林和立表示，其中，中国人民银行前行长易纲是能干的“最佳典范”。这位前央行行长此前曾就读于北京大学，随后在伊利诺伊大学获得经济学博士学位。易纲被国际投资者广泛视为一位实现中国货币政策现代化的自由派技术官僚。

相比之下，上个月任命的易纲的继任者潘功胜还没有表现出他是一位有能力、有新想法的央行行长。他必须向何立峰负责，然后向习近平负责。何立峰是一名党内官员，与他的前任刘鹤相比相形见绌，刘鹤了解中国的情况。与西方经济。”

中国经济也因与华盛顿酝酿中的贸易战而受到损害，据林和立表示，这是由于习近平在缩小与美国的军事和经济差距之前“扰乱”美国。

触发点出现在2015年，当时习近平政府发布了一份题为“中国制造2025”的文件，概述了自给自足，其中预测中国将在10年内在信息技术、生物技术、绿色技术和电动汽车等关键领域超越美国。

该报道原文链接：https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/Xi-s-apparatchiks-will-struggle-to-revive-economy-China-watcher

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