美媒：中国房地产市场大而不能倒 但政府会救吗？

中国/房地产

中国庞大的经济已经摆脱了三年的“清零”政策，但并没有像国内外许多人所希望的那样轰鸣，而是伴随着呜咽。华盛顿邮报引述分析人士表示，今年经济有望实现政府设定的5%的增长目标，但这与十年前的8%相去甚远。中国房地产业的危机已酝酿多年。

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现在，出口、投资、工厂产出和零售销售均已放缓。消费者支出如此疲软，以至于在世界许多其他地区都在努力应对生活成本危机的同时，中国的物价却在下降。失业数字如此糟糕，以至于政府干脆停止报告青年失业率。占经济活动约四分之一和家庭财富三分之二的房地产行业正处于危机之中。

周四，恒大集团在纽约申请破产保护。恒大集团是中国最大的房地产开发商之一，直到 2021 年倒闭，这场危机的严重程度就已昭然若揭。就在几天前，中国最大的私人房地产开发商之一碧桂园透露其欠债超过2000亿美元，处于违约边缘。其他数十名开发商已无法支付账单。

然而，北京当局似乎不愿回应国内外要求采取大胆、果断行动提振房地产市场的呼声，并避免全球经济受到蔓延。

中国强大的领导人习近平在二月份发表的，日前才对外公布的一个讲话中表示，“我们必须保持历史性耐心，坚持稳中求进”。

中国政府已采取一些小措施来提振需求，比如下调关键利率，让更多人更容易购房，但北京方面迄今尚未采取大规模行动。在全球第二大经济体需要支出来避免经济放缓之际，市场信心仍然破碎，消费者本已很低的信心进一步受到打击。

尽管碧桂园的违约不会像恒大在 2021 年倒闭那样对系统造成那么大的冲击，但时机更糟糕，因为经济已经疲软得多。

房屋销售的持续下降将给资金短缺的地方政府带来灾难，地方政府依靠向房地产开发商拍卖土地来获取收入，并持有 9 万亿美元的债务。

经过三年的新冠病毒大流行支出和收入减少，再加上数十年的巨额贷款用于建设融资，一些城市和省份已经处于违约边缘。

如果地方政府无法偿还债务，危机蔓延的范围可能会更广。

该报引述美国总统拜登上周表示，失业率高、增长放缓的中国经济是一颗“定时炸弹”。拜登称，“他们遇到了一些问题。这不好，因为当坏人遇到问题时，他们就会做坏事。”

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