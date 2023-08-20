中国境内被关押2000名脱北者 韩国说将全数接纳

联合国朝鲜人权状况特别报告员伊丽莎白·萨尔蒙提供的数字显示：新冠疫情期间，在中国被逮捕关押的脱北者达2000人，随着中朝边境开放，他们很可能被大批遣送回朝鲜。韩国新任统一部长金暎浩日前表示：韩国“将全数接纳有意赴韩的脱北者”，并敦促中国政府参与协商。

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韩国“朝鲜日报”20日说：封锁三年多的中朝边境最近开放了新义州至丹东、茂山至南坪等区域的边境，中国正在增建部分地区的边防部队设施等，为遣送脱北者回国做准备。经中国开放的国境遣返的脱北者很可能被送往朝鲜的政治犯收容所，遭受虐待、拷问等非人待遇。

一直以来，中国政府将脱北者视为非法滞留者，而非难民，进行打击和关押。但脱北者无疑是为躲避朝鲜政府的政治、经济打压而逃出来的难民。《关于难民地位的公约》规定：禁止将难民强制遣送回到可能遭到拷问和迫害的地方。而中国是《关于难民地位的公约》的缔约国，强制遣返脱北者的做法，违反了这项国际人权公约。

“朝鲜日报”文章说：文在寅政府为了促成与金正恩的首脑会谈，彻底无视朝鲜居民和脱北者的人权。连续4年不参与联合国朝鲜人权决议案，使得朝鲜人权财团漂泊了整整六年，甚至还立法禁止向朝鲜散发传单。2019年，给两名写下归顺意向书的脱北渔民戴上眼罩，捆上绳索，强制遣送回朝鲜，招致国际社会“反人权措施”的谴责。此后，脱北者人数骤减至此前的20分之1。因为即使逃往韩国，也不知何时会被遣返回国最终丧命。

韩国新任统一部长金暎浩表示：“将全数接纳有意赴韩的脱北者”，并敦促中国政府参与协商。政府应更加积极地说服作为联合国安理会常任理事国兼人权理事会理事国的中国，停止践踏脱北者人权的遣返行为。此外，还应该与联合国机构和国际人权团体等谋求多方面的合作。不应错过9月杭州亚运会这个绝佳时机。

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