德国专家：中国债务危机的风险不大

德国《商报》对中国经济的走向表示了关注。该报报道说，房地产危机过度，负债，增长疲软--市场的紧张情绪正在加剧。经济学家警告说，这将是危险的螺旋式下降。

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中国境况不佳的房地产行业再次出现动荡，加上令人失望的经济数据，加剧了人们对世界第二大经济体稳定性的担忧。危机有可能蔓延到金融市场。分析师预计，央行周一将下调两项关键利率以支持经济。

耶鲁大学经济学家史蒂芬罗奇认为，中国疲弱的增长相当令人担忧，中国正在经历一场“信任危机”。

哈佛大学经济学家肯尼斯罗格夫认为，中国经济面临的最大风险来自臃肿的房地产行业。迄今为止，该行业已占经济产出的近1/4。核心问题是该国依赖房地产和基础设施为基础的增长模式的能力已“达到了极限”。

罗格夫警告说，经济急剧放缓和债务高企所带来的问题，特别是地方政府和房地产行业的债务是前所未有的。如果中国在未来十年成功的实现平均2-3%的增长，那么这已经是很不错的了。

中国经济的疲软有可能成为全球经济尤其是德国经济的负担。德国工业联合会执行委员会成员沃尔夫冈尼德马克表示：当然，人们担心，德国经济是否会因中国经济放缓而出现其他问题。但他警告不要涂黑。“我们不认为中国模式即将崩溃。现在还为时过早。”

造成巨大不确定性的原因之一是缺乏透明度。中国当局隐瞒了越来越多的数据。习近平呼吁人们要有耐心，不要追求短期繁荣。这表明，习近平正在认真考虑摆脱投资驱动的增长模式。

中国经济危机的根源是什么？耶鲁大学经济学家罗奇提到三个因素，房地产行业面临压力，私人消费疲软以及私营部门信心下降。另外，由于全球经济放缓，出口最近大幅下滑。

专家预计，在北京的支持下，中国企业将比以往更多的进军国外市场，以弥补中国疲弱的内需，从而与德国企业展开更加激烈的竞争。

就大型房地产开发商的债务问题，一些投资者担心，会出现新的雷曼时刻。但专家认为，迄今为止，最新事态发展的影响是可控的。因为债务主要在中国，只有很小一部分在国外。总体而言，这些事件“没有撼动全球金融市场的潜力”。

2008年金融危机以来，中国经济持续增长尤其得益于私人和政府对基础设施和房地产的投资，这由此也带动了化学和原材料工业等许多行业。长期以来，经济学家一直批评这种增长模式不可持续。中国国家主席习近平正在力促摆脱这种“虚假”增长。因此，自2020年以来，国家领导层对房地产市场的调控更加严格。另外，结构性因素也发挥了影响。如今，90%的中国家庭拥有房产，人口减少和城市流入量减少限制了未来需求。

中国政府目前不作为引人注目。许多经济学家认为，中国不再通过投资人为地提振经济，这是正确的。

中国债务占经济产出的281.5%，其中大部分由地方政府负责。债务爆炸有几个原因。 几十年来，当地负责人对基础设施进行了大量投资（主要是信贷），从而提振了当地经济。更糟糕的是，去年地方政府不得不首当其冲地承担有时几乎每天都要对民众进行新冠病毒检测的费用。 去年，仅中国南方省份广东省政府就投入了相当于 104 亿美元的资金来遏制这一流行病。

中国是否面临严重的债务危机？ 尽管债务水平很高，但瑞士投资银行瑞银中国首席经济学家王涛(音译)认为，典型”债务或金融危机的风险，即巨额付款违约导致银行倒闭、严重信贷紧缩或急剧恶化的风险在中国很低。 一方面，中央政府拥有大量可以出售的资产。 另一方面，在中国，95%的债务是国内债务。 另外，中国家庭的高额储蓄存放在当地银行账户中，由于严格的资本管制，无法转移到国外。 这使中国与其他国家不同，其他国家的债务危机因国内外投资者撤资而加剧。

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