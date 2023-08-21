中国为何突然大量吸纳离岸人民币现金

中国人民币

中国央行今天（8.21）宣布再次降息，但人民币对美元汇率仍跌0.22%（国际标准时9:25）报7.3005元。在市场认为降息幅度不足以支撑人民币之际，传出中国开始大量吸纳离岸人民币现金的消息。

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中国国有银行通常在离岸外汇市场上充当中国央行的代理人，但它们也可以代表自己进行交易或执行客户的订单。

据路透在上海引述三位知情人称，8月21日周一，中国主要国有银行被发现正在积极吸收离岸人民币现金，此举提高了做空人民币的成本。

一位消息人士表示，收紧离岸人民币流动性也可能起到稳定人民币的作用。此举可以有效提高了做空人民币的成本，而人民币正面临着越来越大的贬值压力。

消息人士称，从离岸人民币下一个远期点的突然上涨可以看出，做空人民币的成本大幅上升。

路透社说，在中国国家银行采取行动后，截至格林威治时间09h23，离岸人民币兑美元汇率从盘中低点 7.3360收窄至 7.3050，而在岸人民币也回吐了部分之前的跌幅，至7.2996。

中国央行周一决定将一年期基准利率从3.55%下调至 3.45%，以图通过向个人和企业提供更多贷款提振经济时，国有银行也开始积极收购离岸人民币，意图阻挡人民币对美元的跌势。

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