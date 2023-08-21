中国十天两破涉美间谍案 涉「核心要害单位」80后干部

中国/间谍罪

中国国家安全部再破获一宗涉及美国中央情报局（CIA，简称中情局）间谍渗透案，该间谍属于中国「核心要害单位」的38岁部委干部。这是中国十天后公布的第二宗涉及中情局的间谍案，两案涉嫌间谍均曾与美方签署「参谍协议」，不同的是，新案的涉嫌间谍更接受了美方培训。案件现时在侦办中，未提有否消除危害。

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国安部今(21日)早在微信公众号公布，现年38岁的嫌疑间谍犯姓郝，被逮捕时为中国国家部委干部，他留学日本期间，因办理赴美签证事宜与美国驻日本使馆官员泰德结识，后者透过请客吃饭丶赠送礼品等方式与郝拉近关系，郝其后在对方邀请下帮忙撰写论文并收取「稿费」。泰德在当地任期结束前，把同事李军介绍给郝，双方继续保持合作关系。

在郝留学结束前，李军自揭是中情局人员并进行策反，要求他回到中国后进入「核心要害单位」工作。郝同意，并与美方签署「参谍协议」，接受美方考核与培训。

郝回到中国后，按照中情局要求，设法进入中国某个国家部委单位工作，并在境内多次与中情局人员秘密接触，提供情报并收取报酬。报导指出，中国国家安全机关侦查发现郝某间谍活动后，已依法对其展开审查，全案侦办中。

翻查资料，中国国安部本月11日曾公布一宗涉嫌间谍案，指一名52岁军工集团工作人员在意大利留学期间被中情局策反而当间谍，属于「重要涉密人员」。案件公布时，嫌疑犯已送交检察机关起诉，当局并声称「及时消除危害」。

中美近期不时公布破获涉及对方的间谍案，在此之前，美国司法部于本月3日公布，两名现役华裔海军士兵涉嫌为中国当间谍被捕，指二人涉嫌向中国官员提交舰只资料丶演习情报以及部分地方的海军设施的安全细节。

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