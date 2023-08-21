中国央行调低利率幅度低于预估  难以缓解投资者担忧

中国/经济

为了重振经济增长，中国央行周一宣布再次下调基准利率，但由于其下调幅度低于市场期待，再加上中国经济发展引擎房地产行业的萧条以及劳工市场的萎靡不振，利率调整难于恢复投资者信心，市场反应谨慎。

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中国央行周一宣布将作为商业贷款基准的一年期利率从原先的3.55%下调至 3.45%，今年六月，该利率已经被调低，但是，此举并未对市场产生效果，法新社分析指出，因为市场预期降息幅度会更大，尤其是中国央行将五年期利率维持在 4.2%。

受投资者对中国经济健康状况担忧的影响，中国股市周一收盘下跌，而欧洲股市开盘谨慎，接近平衡。

尽管上述两大利率都已经处于历史最低水平， 美国投资银行高盛（Goldman Sachs）的分析师魏美琪（Maggie Wei）认为，中国央行这一措施 "令人失望"，如果市场将其解读为中国政府 "不愿 "采取进一步的刺激措施，那么，此次降息会起到有适得其反 的作用。

中国官方媒体周日报道说，央行和金融监管机构周五仍表示有必要进一步 "支持 "经济，减少 "风险隐患"，但未说明其性质。

随着碧桂园债务的暴雷，中国房地产危机日益显现，而房地产与建筑行业支撑着中国国内生产总值的四分之一，但是，中国的房产严重过剩，民众的房贷压力已经难以承认，上个月中国的家庭贷款滑落到了 2009 年以来的最低水平。中国房地产行业债台债台高筑令人担忧。经济学者认为，中国政府目前陷入两难处境，抛出巨资救助房地产，则只会进一步加剧债务危机，而倘若任由其崩溃，则将会引发严重的连锁反应，陷入严重的经济危机。

法新社评论指出， 本周，投资者的目光将聚焦将在美国杰克逊霍尔举行的世界央行行长年会，美国联邦储备局（美联储）主席杰罗姆-鲍威尔和欧洲中央银行（欧洲央行）行长-拉加德将在周五发表讲话。

业内人士认为，美联储来很可能继续应对通胀压力，10 年期美债利率已接近 2007 年以来的最高水平，从而导致华尔街市场低迷。

此外，本周三即将公布法国，德国，美国以及欧元区的一系列私营行业指数，包括采购经理指数(Purchasing Managers'Index，简称PMI)等等也引发市场高度关注。

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