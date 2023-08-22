中美洲议会通过排台纳中案台湾强烈谴责并宣布退出

台湾/中美洲/政治

中美洲议会（PARLACEN）8月21日上午在尼加拉瓜首都马那瓜召开全体会议，通过了尼加拉瓜党团提出的「排台纳中」案，援引联合国1971年将台湾驱逐出联合国的决定，称台湾是「中国的一省，失去作为独立国家参与的资格」，会议批准了中国成为观察员。

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对此，台湾外交部今天(22日)发布声明，表达严正抗议，并表示，为维护国家主权及尊严，决定自即日起正式退出中美洲议会。

中美洲议会在1991年成立，是一个区域性的议会组织，会员国包括危地马拉、萨尔瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿马及多米尼加六国，另有八个观察员，包括永久观察员台湾。

台湾外交部今天表示，尼加拉瓜党团及部分亲中议员扈从中国排除台湾的阴谋，罔顾台湾对中美洲议会及中美洲区域统合与发展的长期贡献，不惜分化议会内部团结及破坏中美洲地区民主及和谐，执意推动并怂恿中美洲议会通过极具争议的「排台纳中」议案。

台湾外交部说，对于尼加拉瓜奥德嘉（Daniel Ortega）独裁政权错误引用联合国大会第2758号决议，操弄所谓「一中原则」谬论，谋夺台湾在中美洲议会的权益，严重伤害台湾与中美洲人民多年来的合作及情谊，凸显中国处心积虑破坏中美洲民主及在区域扩张的野心，台湾给予强烈的谴责。

台湾外交部重申，中华民国（台湾）是一个主权独立的国家，和中华人民共和国互不隶属，这是事实也是现状。对于中国不断以各种手段打压台湾国际参与空间，企图公然干预台湾民主选举进程，不仅无法获得国际社会的认同，也将更加坚定台湾积极开拓国际空间的决心。

台湾外交部强调，不会屈服于中国的文攻武吓，会坚守自由民主价值，联合友邦与理念相近国家，共同致力维护区域和平与稳定，并争取台湾应有的国际空间与地位。

国民党也指出，我国于1999年起即加入中美洲议会担任永久观察员，如今却遭中共取代，此为重大之外交挫败，国民党一向反对中共当局打压中华民国的国际空间，呼吁中共当局应正视中华民国存在的事实，台澎金马的2300万人从不附属于中共当局之下，不应破坏台澎金马2300万人民参与国际事务的权利。

另据美联社报导，中共疑似在西沙群岛南端的中建岛，兴建飞机跑道，长度足以提供涡轮螺旋桨飞机和无人机起降。台湾外交部今天重申，包括西沙群岛在内的南海诸岛都属于中华民国领土，中华民国拥有的一切权利不容置疑，呼吁相关各方保持克制，以协商方式和平处理南海争端。

此外，今早网络盛传，中国093型「商级」核子动力潜艇在台海附近发生严重意外，舰上官兵全数罹难。台湾国防部今天响应询问时表示，国军透过联合情监侦手段，绵密且慎重的掌握台海周边所有海空域动态，到目前为止，没有消息证实这件事。

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