日本周四排放核废水 港府即禁十都县水产品 日式食肆及生果店销情同受拖累

日本/核废水

日本首相岸田文雄今早召开内阁会议后宣布，后(24日)天起，将福岛第一核电站经处理的核污水排放入海。香港特首李家超对此表示强烈反对，称已指示当局立即启动进口管制措施，禁止当地十个都县的水产品进口香港。

广告 继续浏览后续

根据港府早前的声明，受影响的十个都县分别是东京都丶福岛县丶千叶县丶群马县丶枥木县丶茨城县丶宫城县丶新舄县丶长野县和埼玉县，来自这十个都县的水产品将禁止进口香港。

李家超在日本政府公布核废水排放日期后在其脸书上表示，为保障香港的食物安全和市民健康，已指示环境及生态局局长及相关部门立即启动进口管制措施。他批评日本政府一意孤行，不顾对食物安全的风险，以及对海洋环境难以回复的污染及破坏，不负责任地把自身问题强施于他人身上。

环境局稍后将交代管制措施详情，并指出，食物安全中心会继续加强对日本进口食品的检测，已于今年6月中起全面提升有关的检测范围，检测所有由日本进口的水产品，以及加强检测相关的加工食品。

而在港府决定禁止福岛等都县水产品进口前，香港的日式餐饮店的生意已受日本拟排放核废水影响，有日式料理店表示，顾客有心理影响，生意额下降三成至五成；亦有高级生果店表示，青森不在受禁名单，但青森生果的销情亦已有减少。有蔬果供应商估计，在即将来临的中秋节，业界会减少日本水果的入货量，转为入口中国时令水果来应市。

香港餐饮联业协会会长黄家和亦表示，事件对本地日本食肆影响较大，犹如另一次疫情，虽然部分食品来价轻微上涨，但业界忧虑市民对日本食品产生戒心多于担心成本，不会随便加价。

他又说，由于港府早已表达意向，大部分供应商已从其他都县寻找到替代品，只有部分海产因捕捞困难而无法替代，贝壳类或深海渔获是其中之一。他期望，在日方有检测数据证实排水系统安全且可行后，港府可以考虑放宽禁令。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅