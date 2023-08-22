日本政府决定8月24日开始向海洋排放核处理水

日本/核废水

围绕东京电力福岛第一核电站处理水向海洋排放一事，日本政府22日上午在首相官邸召开相关阁僚会议，正式决定最快将于24日开始排放。首相岸田文雄在会上表示：“为了应对渔民生们有关生计的延续和形象受损的担忧，即使需要几十年的时间，政府也将一直承担责任，直到处理水处理完毕。”目前政府已向福岛第一核电站，下达迅速进行准备工作的通知。

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除首相外，内阁官房长官松野博一、经济产业大臣西村康稔、复兴大臣渡边博道等出席了会议。 岸田首相表示：“国际社会对处理水排海的正确理解正在扩大”，并谈到设立一项基金弥补处理水排海给渔民们带来的形象受损，他说：“我们正在采取一切可能的措施，确保安全，希望相关省厅和机构紧密合作。”

到目前为止，政府已经表明了“在夏季左右”开始排海的政策。 岸田首相20日视察了福岛第一核电站后，21日在官邸会见了全国渔业协会联合会会长坂本雅信，寻求对排放计划的安全性和政府的形象受损对策的理解，坂本会长没有改变一直坚持的反对立场，但他表示：“我们渔业界对基于科学的安全性的理解正在加深。”而福岛当地的渔民等对核处理水排海仍然坚决反对，22日，约有40个反对核处理水排海的的市民团体聚集在福岛县政府门前，举着横幅和标语牌，要求停止将处理水排向海洋。

2015年，日本政府和东京电力与渔业协会联合会签署了一份书面协议，承诺在未得到渔业等相关人员理解的情况下，不会采取任何行动。

一位市民团体代表表示：“不是说在没有得到相关人士理解的情况下不做任何处理吗？难道把这种保证当成了一张废纸了吗。”

日本共产党委员长志位和夫在社交媒体上发帖，基于全国渔业协会联合会的“反对”表示：核处理水排海是“绝对不可接受的”，要求政府撤回决定。 社会民主党党魁福岛瑞穗在接受采访时表示：“出于政治目的故意将放射性物质散布到属于大家的海洋中，是绝对不能允许的。”

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