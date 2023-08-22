香港言论自由福地「艺穗会」势因港府新条款改变 须加国安考虑及引入中国艺术

香港/政治/艺术

屹立中环四十年丶声称展出作品无须经过特别甄选的艺穗会，明年4月后势将出现变化，因为香港政府已修订会址所在地点的租赁条款，订明营运者在该处举办的活动必须维护国家安全，且要配合中国的《十四五规划纲要》为香港所作定位，每年须至少举办五十项或六分之一与中国或海外机构合办的公众活动。

广告 继续浏览后续

艺穗会位于中环下亚厘毕道2号的一级历史建筑物南座，租约将于明年3月底届满，港府昨(21日)午公布，改以公开邀约方式租出该处，而租期亦会由过往的五年缩短至三年。

根据港府计划，包括艺穗会在内的所有非牟利团体均可在未来两个月内提交营运及发展建议书，供当局委任的评审委员会进行甄选。计划在序言已订明，目标是要落实《施政报告》为文艺创意产业的蓬勃发展建立可持续生态圈， 从而加强北京政府在《十四五规划纲要》中赋予香港的中外文化艺术交流中心定位。

负责此事的文化体育及旅游局为申请者订定一系列的主要绩效指标和目标。节目方面，除订明学生丶青年等节目的具体数量和最少的入场人次外，亦标明每年须提供至少300项公众节目，当中，有中国内地或海外艺团丶艺术家参与的节目，至少须有 40 项或节目总数的 13.3%；另外，与中国内地或海外机构合办的项目，亦至少要有 50 项或节目总数的 16.6%。文件更规定，参加者的节目满意率须有八成或以上。

至于备受人权专家批评为含糊而对言论自由有寒蝉效应的《港区国安法》及相关的国家安全，文件共有21处提及。当中包括订明场地营运者不得作出「政府合理地认为不利于国家安全」的活动，而所有场地租用和使用者丶以至获聘用或委任进入场地的人士不得从事任何危害国家安全的行为，政府亦可以国安为由取消资格或中途终止合作，甚至是营运者在租用及采购时，亦须「充分考虑国家安全的需要」，且需设立有效机制，确保场地租用者及使用者遵守《国安法》及不得从事危害国安的行为。

艺穗会董事会代理主席陈耀璋早前接受《明报》专访时已表示，会申请续租会均所在处以继续营运艺穗会，并声言了解到香港已回归多年，该会日后将加入更多东南亚及中国内地的前卫艺术元素，达到中西合璧。

艺穗会由人+艺术组成, 日后的艺术会受国安限制 2023年8月22日 © 香港旅游发展局图片

当艺术不能像稻穗般自由地生长……

但无论艺穗会能否继续在这个总面积约为1700平方米丶前身为牛奶公司旧仓库的地点继续经营，但艺穗会的展出或节目肯定须根据港府新增的营运条款作出审查。而自1983年起租用上址的艺穗会自称一直为「香港提供这个公开艺坛；作品无须经过特别甄选」的介绍将难以持续，能否保有「言论自由的福地」亦成疑问。

翻阅资料，该会历年确为音乐创作者和小型组织提供表演和播放场地，记者过往亦曾到该会观看有关1989年六四事件的短片播放和讨论会，而现已在港难以租赁场地演出的歌手黄耀明丶何韵诗亦曾在此表演，新规定令人质疑能否再有机会觅得场所。

该会在网页中的「演化」部分中指出，艺穗会源于1983年的艺穗节，认为「艺术应当打破边界，如稻穗一般恣意地生长」。日后，当艺术不能再「恣意地生长」时，该会可能如 1999年因应参加作品题材缩窄而把「艺穗节」转型为「乙城节」以及其后的「墙不了的『乙城节』」般再一次变身，毕竟，该会强调「走在蜕变的道路上，随时准备重新出发」，但沿途风光和内涵肯定会因自由受限而有所不同。

港府近年因应《国安法》而以更严格但模糊的标准加强对文化艺术的审查，早前公共图书馆下架大量怀疑与国安相关书籍便引起争议，因为包括着名作家鲁迅和饮食书籍亦被下架。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅