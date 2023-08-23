国安警再查郭凤仪两家人 被通缉 8人共计 22名在港亲友被带署助查

香港/政治

尽管被西方国家批评，香港警方继续把八名悬红通缉的海外港人的在港亲友带返警署协助调查，最新被查问的是被指涉嫌勾结外国势力的香港民主委员会执行总监郭凤仪的两名兄长，令相关人数增至22人，他们都未有被捕。郭凤仪在脸书上形容警方的行动是骚扰，企图令她因为压力而噤声，但她不会放弃，声言独裁者丶经手人或施暴者「终有付上代价的一天」。

郭凤仪因她在美国的游说工作被香港警方悬红通缉 2023年8月23日

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不同传媒昨(22日)午引述消息指，国家安全处人员到郭凤仪在港家人的单位搜查，调查他们是否仍然与她仍有任何形式的联络或金钱往来，她大哥郭海东由住所被带返警署，而她的二哥郭海诚经邀约后亦到了警署与警方会晤。郭海诚傍晚离开当区警署时未有回应传媒查问。

警方回覆传媒查询时表示，国安处人员昨天带走一名男子及约见另一名男子调查，涉嫌协助在逃人继续从事危害国家安全行为。重申相关行动仍在进行，不排除有其他执法行动，包括拘捕。

父母和两名兄长被带署助查的郭凤仪在脸书上回应称，她的家人「从来未帮助丶不清楚丶甚至不知悉我的工作内容。」她又说，港府欲藉骚扰其定人而令身在美国的她因为压力而噤声，但她不会因此而放弃为香港自由与自决铺路的工作。她接着列出她和香港民主会在美国为港人争取救生艇和制裁港府官员等游说工作，指这或许能让大家找到港府打压她的苗头。

根据国安处的通缉令，现年26岁的郭凤仪涉嫌干犯「勾结外国或者境外势力危害国家安全罪」，内容指她勾结海外反华政客及组织，在2020年7月至今年5月期间以香港民主委员会执行总监身份出席外国听证会，请求外国制裁中国及香港，包括香港的法官及检控官。

警方国安处上月初公布各悬红100万港元通缉八名身处海外的政治人物，保安局长邓炳强其后表示，此举亦有助截断他们的经济援助和资金供应炼，而八人的在港家人或好友陆续被带返警署协助调查，至今涉及五名被通缉者的 21名家人和被指是罗冠聪在港代理人的余志欣被带署助查，未有人被捕。当中，以香港议会筹办人之一的袁弓夷有最多家人被带署助查，有6名家人被查。

另外，国安警亦针对前香港众志创会主席罗冠聪的在港关连人士，共拘捕七名被指涉嫌经营属「黄色经济圈」的「惩罚Mee」手机应用程式，并资助罗冠聪。

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