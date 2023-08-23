澳门明天起亦禁日本十县鲜活食品 港府禁水产令未有终止期

日本/核废水

继香港之后，澳门政府亦宣布，由明(24日)天起禁止进口日本东京都和福岛县等十个都县的水产等鲜活食品，以应对日本政府于当日起在福岛海域排放经处理的核废水。

连日有不同团体到日本驻港总领事馆所在大厦外请愿, 图为领事馆代表从一群渔民代表手中接过请愿信 2023年8月23日

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中国海关早在 7月上旬已禁止进口日本福岛等十个都县食品，并对来自日本其他地区的食品特别是水产品（含食用水生动物）严格审核随附证明文件，在中国辖下的港澳特别行政区决定由明日起禁止日本十个都县的水产食品后，意味整个中国都已经对该等都县的食品实施不同程度的禁止。

日本现时基本上有 23个县输出食品，而今次受禁的十个都县分别是东京丶福岛丶千叶丶栃木丶茨城丶群马丶宫城丶新舄丶长野和埼玉，但澳门禁止的食品种类较香港多。

根据澳门政府昨午公布，来自上述都县的鲜活食品丶动物源性食品丶海盐及海藻，包括蔬菜丶水果丶奶及奶制品丶水产及水产制品丶肉类及其制品丶禽蛋等一律禁止。而香港则只禁水产品进口，包括所有的活生丶冷冻丶冷藏丶乾制或以其他方式保存的水产品丶海盐，以及未经加工或经加工的海藻；至于来自非高风险都县的其他食品，须附有日本当局发出的辐射证明书及出口商证明书才可进口香港。

港府：对排海计划有信心时将放宽限制 渔民吁日本撤回计划

港府方面，环境及生态局局长谢展寰昨在宣有禁止细节时表示，会在对排水计划有信心时考虑放宽入口限制，但他未有提供建立信心的标准或机制，只是说，仍须观察排放后的情况，亦要与日本商讨，看对方能提供什麽资料才可构思放宽标准和机制，现时没有放宽的时间表。

他今(23日)早在电台节目强调，除预防性禁止入口外，当局又会对来自日本其他都县所有批次的水产品进行辐射检测，确保市面及餐厅供应的日本水产都一定安全；他补充，港府会以手提仪器即时检测日本进口食品，不会延误，甚至可能令本水产运抵时间缩短几分钟。

谢展寰再次批评日本政府的核污水排放计划不负责任，将风险转嫁他人，令大家都不开心，重申核污水涉及多种放射性核素，而核污水排海计划跨越三十年，日本政府难以确保过程中不会出问题，一旦处理过程出现问题，必然会对生态环境及食物安全带来严重损害。

日本政府昨日决定明日开始排放经处理的核废水入海后，连日有团体到日本驻港总领事馆前抗议或请愿。今早请愿的，是自称「一群香港渔民」的市民，他们一行十人，拉着写有「乱排放废水 祸害全世界」的横幅到日领馆所在的中环交易广场外请愿，要求日本政府尽快撤回排放决定，不要为节省成本而将问题转嫁到他人身上。其后，建制阵营的民主建港联盟亦到场请愿，同样要求日本撤回排海计划。

而在昨日，亲北京的香港工会联合会十馀名成员已率先到到日领馆抗议日本政府排放核污染水。

另外，立法会食物安全及环境卫生事务委员会主席陈凯欣更建议，若日本政府坚持计划，港府应与中国内地联手，甚至考虑全面禁制日本食品进口。她形容，排放是「覆水难收」，日本选择最低成本及最不负责任的方法，令她非常失望。

公开资料显示，日本福岛第一核电厂在2011年3月11日地震时发生核辐射泄漏，日本政府近日决定，经处理的核废水经海水稀释，以每公升氚含量低于1500贝可丶每年排放量不多于22万亿贝可的标准排放，预计排放期长达数十年，但其间会接受国际原子能机构专家监察。日本政府强调，每公升氚含量低于1500贝可的标准，远低于世界卫生组织的每公升1万贝可氚含量的饮用水标准。

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