刘德华获国际电影节颁「特殊贡献奖」 首位华人获此殊荣

国际电影节/刘德华

香港着名影星刘德华荣获多伦多国际电影节颁发今年的「特殊贡献奖」，是首位获颁此奖项的华人。与他一同获得特别奖项的，还有荣获「天才新星奖」的巴西制片人Carolina Markowicz 和「综艺匠人奖」的波兰电影摄影师 Łukasz Żal。

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第48届多伦多国际电影节将于9月7日至17日举行，电影节主办单位23日在官网宣布，将于15日的首映礼上颁发「特殊贡献奖」予艺人刘德华，以表扬他在电影界的贡献及成就，而刘德华主演的电影《红毯先生》今年也参展。

影展主席卡麦隆贝利盛盛赞刘德华是香港最受欢迎的演员之一，「他的职业生涯横跨足足四十年，影视作品超过160部，在电视和电影方面的工作都受到了评论家的肯定，并在许多作品中留下了深刻的角色，包括王家卫执导的《旺角卡门》丶《无间道》丶《桃姐》等影片。」他形容刘德华「是演艺圈的偶像，也是多面向的艺术家。」

今年是多伦多国际电影节第五届颁发特别奖项，过去获颁「特殊贡献奖」的艺人有着名加拿大钢琴家兼音乐制作人霍士达( David Foster询译)和美国影视红星戴安妮(Dionne Warwick音译)，而刘德华则是首位获此殊荣的华人。

在香港，文化体育及旅游局局长杨润雄对刘德华获奖表示祝贺，赞扬刘对香港电影和音乐贡献良多，严谨专业的工作态度是年轻人典范，获奖能展示香港文化软实力。他又说，近年香港电影及工作者屡获国际奖项，取得世界同业认同。

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