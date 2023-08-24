日本/核废水

日本正式开始排放处理水入海 中国禁止日本全国水产品进口

日本时间24日下午1点03分，福岛第一核电站启动输送泵，开始排放处理水入海。22日，日本政府正式决定将福岛第一核电站持续积存的含有放射性物质氚的处理水排入海洋，为此，福岛第一核电将用海水稀释的处理水收集到水箱中，并测量了氚浓度。检测结果证实，氚浓度如预期那样被稀释至低于1500贝克勒尔/升，由于天气状况等没有问题，于是开始排放。

La centrale de Fukushima, au Japon. 福岛电站 AP - Shohei Miyano

广告 继续浏览后续 目前，核污染水的积蓄量已达134万吨，占去储存罐98%的容量。 核电站方面决定每天将460吨处理水排海，首次排放将需要约17天，排放7800吨处理水，2023年度，计划将约占总量2.3%的31,200吨处理水分4批排海，全部排放完毕需要30年。 排放后，东京电力和政府将定期监测海水中的氚浓度。 截至日本时间下午1点45分，排海启动已达40分钟，还没有出现任何异常情况，处理水已经到排到大海。如果排放设备发生故障或氚浓度超标，截止阀将被启动，停止释放。 针对日本开始排放核处理水，中国海关总署8月24日宣布将针对日本海产品进口的禁令扩展至日本全国，即时生效。 海关总署公告称：“为全面防范日本福岛核污染水排海对食品安全造成的放射性污染风险，保护中国消费者健康，确保进口食品安全，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》有关规定，以及世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关规定，海关总署决定自2023年8月24日（含）起全面暂停进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。” 电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅 下载法广应用程序跟踪国际时事