碧桂园危机：惠誉下调其子公司碧桂园服务评级为BB+

中国/碧桂园危机

信用评级机构惠誉（Fitch）周三（8月23号）下调了中国房地产开发商碧桂园子公司”碧桂园服务“信用评级，理由是其"流动性压力增大"，其财务健康状况正引起市场担忧。

广告 继续浏览后续

碧桂园集团一直被认为财务稳健，但在本月初令人惊讶地爆出无法偿还两笔贷款利息。在 9 月初到期的 30 天宽限期后，如果再不还款，该集团将正式面临违约。

惠誉周三表示，碧桂园 "流动性压力增大 "可能会影响其物业管理子公司碧桂园服务（CGS）的 "增长、品牌声誉、盈利能力和融资渠道"。因此，该子公司的信用评级已从 "BBB-"（平均信用质量较低）下调至 "BB+"，即投机级，同时将其评级列入负面评级观察名单。

惠誉在关键评级驱动因素中分析称，中国房地产销售走弱以及碧桂园的流动性压力或会掣肘碧桂园服务的增长。2022年末，碧桂园的开发项目占碧桂园服务收费管理面积的48%。惠誉已将碧桂园服务2023年和2024年的物管收入增速分别自16%和15%调降至7%和4%，原因是他们预期碧桂园的销售增速和项目交付或将放缓。

惠誉的这一决定是在碧桂园母公司的半年度业绩预计将于近日公布之前做出的。碧桂园表示，预计净亏损在 450 亿至 550 亿元人民币（56 亿至 70 亿欧元）之间。

评级机构穆迪（Moody's）上周以 "极高信用风险 "为由下调了碧桂园集团的信用评级。

法新社报道称，碧桂园的困境引发了人们的担忧，担心其破产会对中国的金融体系造成不可估量的后果，而两年前，碧桂园的竞争对手恒大也曾陷入困境，成为新闻头条。

碧桂园拥有数万名员工，名列《福布斯》世界 500 强企业名单，其建筑工地数量是竞争对手的四倍。碧桂园的处境令市场感到紧张，因为截至 2022 年底，碧桂园的债务高达天文数字，估计约为 11,520 亿元人民币（1,500 亿欧元）。彭博社更认为这一数字或高达14000 亿元人民币（1760 亿欧元）。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅