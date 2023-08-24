路透社：中国“千人计划”易名后 已悄然在海外招募半导体精英

中国/千人计划

路透社8月24号报道，在截至2018年为止的10年间，中国通过资金雄厚的”千人计划“持续寻求吸纳在国外训练过的精英科学家，华盛顿认为该计划对美国利益和技术优势构成威胁。该计划在美国对相关科学家进行调查期间一度停摆，2年后却又以新的名称和形式悄悄恢复。

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报道称，据三位知情人士透露，以及路透社对 2019 年至 2023 年 500 多份政府文件的查阅后发现，在美国对涉及的科学家进行调查期间，中国停止推行“千人计划”(TTP)，两年后，中国以新的名称和形式悄然恢复了这一计划，作为加快其技术水平的更广泛使命的一部分。

路透社报道称，根据国家和地方政策文件、网路招聘广告和直接知情人士等人说法，目前“千人计划”主要已由工业和信息化部监督的“启明计划”（Qiming）所替代。

启明计划

两位知情人士表示，启明创投从科技领域招聘人才，其中包括半导体等“敏感”或“机密”领域。与它的前身不同的是，它不公布获奖者，也没有出现在中央政府网站上，消息人士称这反映了它的敏感性。

其中一些文件提到了启明创投和火炬计划，火炬计划是科技部的一项长期举措，专注于创建科技公司集群。该部没有回应置评请求。

据两名知情人士和另一位知情人士透露，启明创投还与地方和省级当局开展的招聘计划以及政府支持的中国芯片公司的招聘活动合作。

路透社报道称无法独立确定涉及的公司。

3名消息人士告诉路透社，新的招聘活动所提供福利，包括购屋补助和传统上皆有的签约金，金额约为人民币300万至500万元。

网上也有信息显示，领军创业最高资助1000-2000万，另有房租补贴，项目申报补贴等

报道称，中国所推行的人才招聘计划，分别在政府不同层级实施，对象涵盖海外中国人与外国专家。两名知情人士表示，启明计划招募人才涵盖科学与技术领域，包括半导体等”敏感“或”机密“的范畴。

美国长期以来一直指责中国窃取美国的智慧财产权与技术，北京则反驳这是出于政治动机的指控。

美国国家反情报与安全中心（NCSC）发言人包伊德（Dean Boyd）被问到中国这项人才招募计划时表示：”外国对手和战略竞争者都明白，获得美国和西方顶尖人才，往往和取得技术本身一样好。“包伊德说：”当这种招募活动造成内在利益或承诺冲突时，可能会对美国经济和国家安全构成风险。”

经济学人智库中国分析师尼克·马罗表示，通过人才流动来遏制知识产权泄露是很困难的，因为此类努力“可能会面临演变成种族歧视的政治迫害的风险”。

美国长期以来一直指责中国窃取知识产权和技术，北京方面将这一指控视为出于政治动机而予以驳斥。

芯片产业人才短缺

据路透社调查，中国信息产业发展中心和中国国家信息中心发布的 2021 年报告显示，中国芯片产业近年来蓬勃发展，但今年面临约 20 万人的人才短缺，其中包括工程师和芯片设计师。

三名消息人士称，中国新的人才招聘努力，就像千年计划一样专注于精英级招聘，有利于在外国顶级机构接受过培训的申请者。

其中一位人士表示，“启明创投入选的大多数申请者都曾在美国顶尖大学学习，并至少拥有一个博士学位。”他补充说，在麻省理工学院、哈佛大学和斯坦福大学接受过培训的科学家也在中国寻求的人才之列。

这些大学也没有回应路透社置评请求。

”一只脚在中国，一只脚在外更安全“

根据路透社对政府文件的查研，路透社无法确定启明创投或相关项目招募了多少名专家，尽管已有数千名专家提出申请。

美国官员表示，虽然在美国挖角人才并不违法，但大学研究人员如果在接受美国政府资助进行研究时未能披露与中国实体的关系、非法分享专有信息或违反出口管制，就会面临违法风险。

报道最后指出，尽管习近平强调推进中国的芯片技术，但两位直接了解此事的消息人士表示，由于中国的政治环境以及相对于西方在芯片开发方面的弱势地位，许多中国海外半导体专家对回国持谨慎态度。

一位人士表示：“他们不知道这些计划是否会在一夜之间改变或失去政府的支持。”

两位知情人士表示，一些中国科学家，特别是那些拥有外国公民或永久居留权的科学家，担心加入中国政府的人才计划可能意味着放弃国际机会或受到美国的调查。

这些人士表示，在某些情况下，这些专家将在中国芯片公司的海外业务中担任职务。

一位人士表示：“一只脚在中国，一只脚在外更安全。”

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