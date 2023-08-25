中国债务传9万亿美元 压力大

中国/债务

中国正面临着一条充满挑战的道路，要解决地方政府债务高达惊人的 9 万亿美元所带来的日益增加的风险。由于中国国家主席习近平的政府旨在应对这种不稳定的局势，核心目标是在不诉诸大规模救助的情况下减轻风险，可能影响国家的经济增长轨迹。

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据彭博社今天引述中国地方政府融资平台内部人士称中国9万亿美元债务问题正在恶化。

债务核心问题涉及中国为地区借贷而设立的地方政府融资实体（LGFV）。由于经济衰退的风险，在贫困地区实现自给自足的计划很困难。

中国财政部和国家发展和改革委员会对债务问题保持沉默。根据中共中央政治局七月份的暗示，北京正在采取行动。各省可以通过债券筹集1 万亿元人民币（1,370 亿美元）来偿还地方政府融资平台债务，从而提振债券信心。此举可能伴随着央行对陷入困境的地方政府融资平台的流动性支持。

据该报道，中国的地方政府融资平台遍布全国各地，旨在促进当地经济发展。仅去年一年，这些实体向经济注入的资金就超过5万亿元。这些公司除了从银行借款和发行债券外，还依赖地方政府以基础设施基金和补贴形式支付的款项。

尽管如此，由于多种因素，这种融资模式面临着越来越大的压力。创纪录规模的地方政府融资平台债务已经到期。由于房屋销售连续两年下滑，地方政府收入不断减少，人们对北京可能向陷入困境的地方政府融资平台提供救助的猜测甚嚣尘上。

消息称这些情况导致债券和贷款利率上升，使实力较弱的公司获得融资变得更加困难。

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