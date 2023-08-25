《中国好声音》因指控风暴而停播：股价暴跌

中国/《中国好声音》/李玟

中国浙江一家广播公司报告将停止播出《中国好声音》这档热门节目，以调查一名已故流行歌星在节目中受到不当对待的指控，连续滚雪球般的批评与指控，导致《中国好声音》的制片企业股价暴跌。

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《中国好声音》因出生于香港，移居美国但表明热爱中国的前歌星李玟，生前指控引发众怒而被迫停播。

据彭博社消息称，这家娱乐公司Star CM Holdings Ltd.周五在香港股市暴跌14%，本月跌幅达到55%，有望创下自去年12月上市以来的最大跌幅。

此次抛售是由浙江卫视在微博上发布的一份声明引发的，该声明称将暂停该节目，以调查一段九分钟的视频片段，据称该片段显示香港歌手李玟谈论她在真人秀节目中的经历，该节目与美国节目《好声音》一样改编自热门连续剧。

李玟在遭受多年的抑郁症折磨后，于七月初自杀。这位出生于香港的艺人曾在美国和澳大利亚等地登上热门歌曲，并在《中国好声音》中担任参赛歌手的导师。

该节目的中文名称通常被翻译为“中国好声音”。 本月早些时候，Star CM 在该视频引发的三天暴跌中损失了约 34 亿美元的市值。

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