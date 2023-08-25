华为与爱立信续约互认专利 有称给美国添堵

中国/华为/爱立信

中国电信巨头华为今天宣布与瑞典爱立信续签互认专利许可协议，并允许相互使用对方技术。法新社说，这一消息给华盛顿添堵。

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多年来，华为一直处于中美之间激烈技术竞争的中心，美国怀疑华为为中国的利益进行间谍活动，对此华为却提出异议。

自2019年以来，华盛顿的制裁使华为被切断了美国零部件和技术的全球供应链，这极大地削弱了华为智能手机业务，并迫使该集团寻找其他增长来源。

美国还向其他盟友施压，要求各国5G网络禁止使用任何华为设备，理由是北京可能会利用华为公司的设施来监控一个国家的通信和数据流量。

据华为知识产权负责人范艾伦在一份公告中报告，尽管地缘政治紧张，华为和爱立信仍打算“分享尖端技术创新”。 华为并说， “它将给消费者带来更好的产品和服务。”据华为称：“通过这项协议，华为和爱立信可以在研发方面节省大量精力。”

据法新社说，这项涵盖消费设备和网络基础设施的“长期”协议的条款和期限尚未具体说明。

华为与爱立信这两个集团之前签订的许可协议可以追溯到 2016 年。几年前，不为公众所知的是，华为当时的目标是“在三四年内”取代苹果和三星，成为全球领先的智能手机销售商。

2020年，华为短暂成为该领域的全球第一。 此后，美国的制裁迫使华为品牌战略性地重新关注软件、联网设备、商业计算或智能汽车等领域。

据华为拒绝置评的媒体报道，尽管华为被排除在美国技术之外，但今年仍可能生产自己的 5G 手机芯片。

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