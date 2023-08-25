日首轮核废水排海 中国挥舞贸易大棒向日本施压

核废水排海

日本 – 日本政府24日中午正式启动福岛核污水排海，大陆除了官方大动作反制，宣布即起禁止日本水产品进口，民间则因担心食盐将受核污水影响而掀起“囤盐潮”，引来大陆最大食盐生产公司“中盐集团”紧急发布声明澄清，当前大陆的食盐产品结构占比海盐仅占10%，呼吁民众不要盲目抢购。

广告 继续浏览后续

法国战略研究基金会研究员瓦莱丽-尼凯（Valerie Niquet）表示，中国强硬的表态考虑的并不是环境问题，而是有其他的考量。她对法国媒体表示，7月21日，中国已经开始对所有从日本进口的海鲜进行辐射检测。这就是在为舆论做准备。

她还表示，中国如果想激怒日本，就会挥舞贸易的武器。“中国利用任何论据来施加压力。 经过长达一个月的健康检查，检查结果说，日本海鲜产品变质了。而当年新冠疫情的时候，中国曾表示要禁止进口挪威的鲑鱼，做法也是同样的。

法国战略研究基金会的研究员瓦莱丽-尼凯还表示，中日两国的关系一直紧绷着。在很长一段时间内，日本在支持中国经济的发展，在中国大量投资，希望和中国靠近一些。但自从习近平掌权之后，中国对地区邻国的态度不断地表现出咄咄逼人的态势，日本倾向于和美国走得越来越近。 中日关系也因此逐渐恶化。

瓦莱丽-尼凯还表示，北京的愤怒可以说是借题发挥。它的愤怒更多地来自美日韩的军事合作，而非福岛的水。上个星期，日本与韩国和美国举行三边峰会后，他们宣布加强军事合作。 这令中方极为恼火，所以此次利用福岛之水来惩罚东京。

法国女研究员还表示， “中国希望通过施加压力，促使日本采取不同的态度。 北京更喜欢一个更加中立、更加温顺的日本”。

瓦莱丽·尼凯解释道， “在日本，核电具有重要的象征意义。 群岛上的鱼类已经受到污染，即使不一定是因为核电，人们的担忧仍然存在。 如果真正的风险很小，当地渔民就会担心这会给他们的货物带来形象”，她还表示，目前渔民正在与政府进行谈判，以便为捞鱼的人提供补偿。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅