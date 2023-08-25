美中开打间谍战？中国呼吁全民反间谍

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中国国家安全部门近日指控2名中国公民向美国中央情报局（CIA）提供情报，并且在社交媒体上呼吁全社会举报间谍行为。今年7月，美国CIA局长勃恩斯在一个安全论坛上透露，CIA重建在中国情报行动方面取得进展。

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美中间谍战，中国动员全民反间谍。据中央社今天引述消息报道称，8月1日中国国安部微信公众号首次推送文章，题为“反间防谍需要全社会动员”，呼吁民众“筑牢反间防谍的国家安全人民防线”。

此时正值美中关系日趋紧张和互相不信任加深，两国都将对方视为战略威胁，并指责对方从事间谍活动。

今年7月，美国CIA局长勃恩斯（William Burns）在一个安全论坛上指出，CIA重建在中国情报行动方面取得进展。这一消息传出后，在中国社交媒体上获得数以百万计的浏览量。

8月初，美国官员宣布逮捕2名美国海军水兵，指他们涉嫌在与中国情报人员接触后向中国政府提供了军事机密。

与此同时，中国政府开始通过披露己方破获的间谍案来反击。

8月11日，中国国安部在其微信公众号上发布消息称，一名为中国某军工集团工作的曾姓中国公民因向CIA提供敏感资讯而于近期被拘捕。国安部在8月21日又披露了另一起间谍案，一名姓郝的国家部委干部被控向CIA提供情报。

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