美国研究称中国突然结束清零后多死了近200万人 新冠病毒至今仍是首都的头号传染病

中国/新冠病毒

美国一项新研究显示，中国突然取消严格的新冠病毒清零制度，使14亿居民突然染疫，可能会在接下来的两个月内导致近200万人多出死亡。据中国官方媒体报道，该病毒仍在全国传播，周四，北京卫生官员表示，新冠病毒仍是首都的头号传染病。

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据路透社今天报道，西雅图联邦资助的弗雷德·哈钦森癌症中心的这项研究取自中国一些大学发布的死亡率数据样本和互联网搜索。

该报告发现，2022年12月至2023年1月期间，30岁以上人群因各种原因导致的多出死亡人数估计为187万人，并且在除西藏以外的中国大陆所有省份都被观察到。

去年12月，中国决定结束为期三年的新冠病毒清零政策，清零要求大规模检测和严格且持续的隔离封锁。突然解封导致住院和死亡人数大幅激增。

美国卫生专家表示，中国政府基本上没有报告这一情况。

这项研究周四发表在《美国医学会杂志》网络公开版上，称多出死亡人数远远超过了中国政府1 月份的官方估计。中国官方当时称，自一个月前放弃清零政策以来，已有 6 万名新冠肺炎 (COVID-19) 患者在医院死亡。

在这项研究中，研究人员利用已发布的讣告信息和中国流行的互联网搜索引擎百度的搜索数据进行了统计分析。

据研究人员写道：“我们对与中国取消清零政策相关的超额死亡进行的研究设定了一个凭经验得出的基准估计。这些发现对于理解新冠病毒在人群中的突然传播如何影响人口死亡率非常重要。”

路透社说，中国国家卫生健康委员会没有立即回应对该报告的置评请求。

随着住院人数和死亡人数不断上升的报道开始浮出水面，特别是在新变种的威胁成为人们关注的情况下，全球卫生专家一再呼吁中国披露更多数据。

中国于 2022 年底停止报告官方每日死亡结果。世界卫生组织表示，全球死亡总人数近 700 万人，其中中国已有 121,628 人死亡。

中国一个省份7月份在其网站上短暂公布了数据，显示今年第一季度火葬量猛增了70%，这一举措十分罕见，但后来该数据被取消。

今年二月，中国最高领导人宣布对新冠疫情取得“决定性胜利”。

但据中国官方媒体报道，该病毒仍在全国传播。周四，北京卫生官员表示，新冠病毒仍是首都的头号传染病。官员们指出现一种新的 Omicron 变种，称为 EG.5 或“Eris”，以希腊冲突与不和女神的名字命名，是目前中国各地的主导菌株。

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