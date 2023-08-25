菲律宾与澳大利亚高调在与中国有争议南海海域军演

菲律宾/澳大利亚/中国/南海

澳大利亚和菲律宾今天在有争议的南海海域联合举行军事演习。法新社说，北京声称对南海几乎整个海域拥有主权。

广告 继续浏览后续

菲律宾总统费迪南德·马科斯和澳大利亚国防部长理查德·马勒斯出席了此次演习，演习地点位于斯卡伯勒礁以东 240 公里处，这是一个环礁形状的珊瑚礁。该区域十多年来一直由中国控制，这里也是最富裕的渔业区之一。

菲律宾总统小马科斯对记者表示：“考虑到发生了如此多的事件证明该地区的动荡，而这种演习，以及该地区国家之间的这种密切战略合作尤显极其重要。” 他认为，“这是我们如何为可能发生的情况做好准备的一个重要方法。”

中国声称对这片海域的几乎全部拥有主权，台湾也声称拥有主权，而菲律宾、越南、马来西亚和文莱则对部分海域存在争议。

斯卡伯勒礁距离菲律宾主岛吕宋岛 230 公里，直到 2012 年北京接管之前，由菲律宾渔民所长期开发。

法新社说，中国一直无视位于荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA）的一项裁决，该法院于 2016 年裁定北京对这片战略海域不享有“历史性权利”。

中国在珊瑚礁周围部署了海岸警卫队和数百艘船只。这里拥有每年数万亿美元贸易经过的几乎所有水道。

周五的澳大利亚-菲律宾演习是两国首次进行此类规模的演习，将空中、海上和陆地演习结合起来，模拟收复敌方控制的岛屿。大约 1,200 名澳大利亚军人和 560 名菲律宾海军陆战队员在两架澳大利亚 F-35 战斗机和两艘堪培拉军舰的协助下模拟了两栖登陆。

此次演习是在8月5日中国海警船使用高压水枪拦截菲律宾船只后进行的，这些船只本应在另一个有争议的圣托马斯岛礁上为一小支驻军提供补给。

上星期二，菲律宾海军终于成功向圣托马斯岛礁旁一艘废弃的军舰驻军提供补给，中国海警声称以“人道主义”为由，只允许向驻扎在“BRP Sierra Madre”号上的士兵提供食物和基本必需品，这艘船的历史悠久，但于1999年搁浅在圣托马斯礁上。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅