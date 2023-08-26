中国人：大张旗鼓地庆祝辞职

庆祝辞职

中国 – 离职不再是愁眉苦脸的事情，而是聚在一起庆祝一下，这种做法引发了法国记者的关注。26日，法国《世界报》驻上海记者西蒙·勒普拉特（Simon Leplâtre）发回报道说，一名22岁的奔驰汽车公司部门管理辞职后，没有选择静悄悄地离开，而是和朋友们聚在一起庆祝了一番。照片上拉起的横幅上写着：“恭喜天哥，终于能收拾东西离开万银国际(大厦) ; 从此顺风顺水顺财神，朝朝暮暮有男人。”

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这名在浙江金华市万银国际大厦就职的女性化名为Hai Yao。她告诉法国记者：以前我总是给自己买一些奢侈包来缓解工作的压力，其实生活中不需要这些名牌包。

法国记者写道，中国辞职再也不是悄声的了，辞职的人大声告诉朋友或同事，他离职了。一般法国人都很看重生日和退休时搞个隆重的辞别仪式。法国记者写道：大张旗鼓地告诉别人辞职了，就像庆祝生日和退休走时一样的喜庆。

法国记者表示，这些中国年轻人开始寻找就职工作时的意义，再也不想在工作岗位上累垮了自己；对共产党政权号召的卷起袖子大干一场的号召充耳不闻。

法国《世界报》驻上海记者表示，这名工作了两年的部门经理告诉我，奔驰汽车销售公司的其他职员年纪都比她大，谁也不显得很卖力。

法国记者表示，辞职的年轻女性特意选择了红底黄字的横幅，让人们联想起在中国街道、工厂张贴的宣传海报的底色。

Hai Yao特意把自己庆祝辞职的聚会放在年轻人的生活方式平台-小红书上。辞职朋友圈发文庆祝的做法和他们的父辈完全不同。父辈的工作单位表彰的都是些劳模。

有的年轻人会这样提问题：当中国经济增长放缓、工资不再上涨、未来充满不确定性时，在工作岗位上拼搏得精疲力竭为了什么呢？法国记者还注意到，海底捞的离职员工会得到公司发的一个大红包，表示员工离职是因为才华出众，而非被公司辞退。

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