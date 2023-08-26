中国禁日本鱼时 进俄罗斯鱼？

俄罗斯/中国/日本

日本福岛核电站失事核电站处理后的放射性水被排放入海，中国高调全面禁止进口日本海鲜，俄罗斯不失时宜称希望增加对中国的海产品出口。

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日本禁令后俄罗斯希望增加对中国的鱼类和海鲜出口。而根据俄罗斯食品安全监管机构 Rosselkhoznadzor 7 月报告，俄罗斯是中国最大的海产品供应国之一，有 894 家俄罗斯公司获准出口海产品。路透社今天报道称，Rosselkhoznadzor 在周五晚间的一份声明中说，正在寻求增加对中国出口的数量。

据该声明称，为了协助这一努力，Rosselkhoznadzor计划继续与中国就海鲜安全问题进行对话，并完成与中国就俄罗斯海产品向该国供应的规定进行的谈判。据该声明，1月至8月期间，俄罗斯一半以上水产品出口目的地为中国，但未提供具体数据，主要是狭鳕、鲱鱼、比目鱼、沙丁鱼、鳕鱼和螃蟹。

中国已经禁止从日本进口一些食品，但周四的全面禁令是出于对日本开始排放处理后的水后“放射性污染风险”的担忧。

日本表示，俄罗斯和中国的批评没有科学证据支持，水中的污染水平将低于世界卫生组织认为可以安全饮用的标准。

尽管如此，Rosselkhoznadzor 表示，尽管数量微不足道，但它已经加强了对日本海鲜进口的筛查。该监管机构还表示，俄罗斯约 70% 的海鲜产自俄罗斯远东地区，该地区的水流方向“将防止俄罗斯船只捕获的海产品受到污染”。

路透社引据俄罗斯渔业机构称，俄罗斯去年出口了 230 万吨海产品，价值约 61 亿美元，约占其总捕捞量的一半，其中中国、韩国和日本是最大的进口国。

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