中国纪检监察罕见一天抓6内鬼官员

中国/纪检监察

中央纪委国家监委网站罕见一天之内公布8名省管干部接受审查调查，其中6人均是在职或曾在纪检监察机关任职，涵盖各个层级。

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据中央社今天引述中国官方媒体消息称，中国执法机关也爆贪腐，一天之内6个内鬼被查。

被查的纪检监察干部包括海南省委巡视组前副组长吴杰，广东省委第二巡视组组长苏全贵，江苏省常州市委前常委、市纪委前书记沈斌。还有河南省许昌市纪委前书记、市监委前主任罗军，山西省纪委监委驻省民政厅纪检监察组组长、省民政厅党组成员贾慕权，河北省监察厅驻省地质矿产勘查开发局监察专员、河北省地质矿产勘查开发局党组成员贺喜。

上述6人均是“60后”，4人在任上落马，2人是退休后被查，海南省委巡视组前副组长吴杰是这次宣布被查的唯一女性，她于今年7月刚刚退休。

据新京报汇整发现，今年还有多名省级党委巡视组组长落马或给予处分，他们违法违纪的犯行包括，藉职务晋升、工程承揽、案件办理等方面为他人谋取利益。

该报道称，中央纪委国家监委7月24日通报，今年上半年对纪检监察干部监督检查审查调查情况显示，全国纪检监察系统共接收涉及纪检监察干部问题线索或反映逾2万200件次。同时处置涉及纪检监察干部问题线索1万8700余件，谈话函询纪检监察干部6647人次，立案纪检监察干部2482人，处分1647人，移送司法机关73人，各项数据皆比去年同期骤增。

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