习近平抵达新疆赞当地稳定

中国/新疆/习近平

中国国家主席习近平周六抵访新疆，并称赞这一长期遭受袭击的地区有"来之不易的社会稳定"。

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据法新社今天报道称，这是中国国家主席习近平自2022年7月以来第二次访问这个位于中国西北部的地区，这里是维吾尔少数民族的地区，根据西方的研究与指控，维吾尔族大多数是穆斯林，也是镇压运动的目标，与其他穆斯林少数民族一样是侵犯人权行为的受害者。

2022 年是习近平自 2014 年以来的首次访问。

据中国国家广播电视公司 CCTV 报道，习近平在自治区首府乌鲁木齐发表讲话时强调，当务之急是维护社会稳定，并用稳定保障发展。

据习近平强调 "要把开展反恐怖和反分裂斗争与实现社会稳定和遵纪守法常态化结合起来"。习近平还敦促地方领导 "深入推进打击伊斯兰教罪恶化，有效控制非法宗教活动"。

据西方专家和人权组织称，2010 年代中期发起的打击 "伊斯兰恐怖主义 "运动导致维吾尔族和其他穆斯林少数民族遭到大规模逮捕，被关押在 "再教育营"，并被强迫劳动和绝育。

中国否认所有这些指控。尤其是，中国否认存在劳教所，强调只是铲除极端主义的"职业培训中心"。

美国指责中国实施了 "种族灭绝"，一些西方国家的议会也提出了同样的指控。联合国人权事务高级专员去年的一份报告提出了 "反人类罪 "的可能性，并列举了酷刑和性暴力的 "可信证据"。

据法新社称，维吾尔族在 1949 年中华人民共和国成立时在新疆占人口绝大多数，但现在只占该地区人口的 45%，而汉族则从当时的 20 万增长到现在的约 1000 万，占 新疆人口41%。

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