北京冬奥体育代表团秘书长受贪腐调查

中国/体育/贪腐

中国国家体育总局周六宣布，中国奥委会副主席，北京冬奥会中国代表团秘书长倪会忠受贪腐调查。目前中国政府在体育界展开反贪腐运动。

现年54岁的倪会忠2022年曾担任北京冬奥会中国体育代表团秘书长，当时中国实行严格的应对新冠疫情措施。

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中国国家体育总局今天宣布，冬季运动管理中心 党委书记、主任倪会忠涉嫌严重违纪违法，受到举报，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和河南省监察委员会审查调查。

现年54岁的倪会忠2022年曾担任北京冬奥会中国体育代表团秘书长，当时中国实行严格的应对新冠疫情措施。

法新社指出，中共继续在全行业开展反贪腐运动，倪会忠是近几个月来一连串受到审查的体育官员之一。

中国最高人民检察院本月发布消息称：中国国家男子足球队原主教练李铁，涉嫌受贿、行贿，由咸宁市人民检察院依法向咸宁市中级人民法院提起公诉。

曾经是前英超联赛球员的李铁是自去年11月以来几位受到贪污调查的中国足协高官之一。

另外，今年6月，中国台球协会处理两名斯诺克职业球员，他们因卷入打假球和赌球丑闻受到终身禁赛的处罚，这一丑闻在全球体育界引起了轩然大波。

中国国家主席习近平执政10年以来，一直开展严厉的反腐运动。

他的支持者说，这一运动有助于确保中国政府诚信，而批评者却说，这在一定程度上是习近平以此来清除其政治对手。

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