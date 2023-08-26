四年后首位加拿大部长到访中国

环保

国际 – 加拿大环境与气候变化部部长吉尔博特(Steven Guilbeault )一行启程访华。他前往中国参加中国环境与发展国际合作委员会（以下简称国合会）2023年年会。吉尔博特将出席8月28日至30日的“中国环境与发展国际合作委员会”（CCICED）年会，该委员会是中国政府的气候谘询机构。

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环境部长吉尔博特启程前接受加拿大电台采访时表示，我不虚此行，因为我们可以在推进气候、生物多样性方面与中国重新搭起桥梁。吉尔博特表示说，他想提出的两项重要议题为减少甲烷排放和全球再生能源目标。他也希望接续去年底的联合国自然峰会进一步行动，那次峰会最终达成一项全球协议，以保护支撑世界一半经济的生态系统。

2022年12月初，中国生态环境部黄润秋部长一行抵达蒙特利尔主持12月5日至17日召开的联合国生物多样性大会（COP15）。自上世纪90代初以来，加拿大环保部长吉尔博特一直参与环境保护运动。

吉尔伯特最出名的可能是2001年在为绿色和平组织工作期间，爬上加拿大国家电视塔（CN Tower)，并张开横幅，上面写着“加拿大和布什是气候杀手”。多伦多警方拘捕了他，并发出“恶作剧”的指控。

鉴于吉尔博特激进环保人士的背景，他担任环境部长的决定，表明加拿大总理特鲁多在经济和气候之间，选择了气候。而特鲁多在2015年和2019年的大选中都表示会在两者之间寻找平衡。

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