美国商务部长雷蒙多本周末访华

中美贸易

中美 – 美国商务部长吉娜·雷蒙多 （Gina Raimondo）将在本周末对中国展开为期四天的访问。美国商务部8月22日表示，商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)将于8月27日至30日前往中国访问，行程包括北京和上海，她将与中国政府高级官员和美国商业领袖举行会谈。

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美国商务部表示，商务部长的访问将以中国国家主席习近平和美国总统拜登去年在印度尼西亚巴厘岛达成的协议为基础，以“深化两国在一系列问题上的沟通”。 双边关系在从台湾贸易到南海等许多议题上仍存在争执。

主要分歧包括美国对某些美国产品向中国出口实施的贸易限制。 华盛顿认为它们对于维护国家安全至关重要。 但北京方面认为，它们的主要目的是遏制中国经济的崛起和发展。

美国8月还宣布将限制美国企业在中国自由投资人工智能（AI）或量子计算等最先进技术的可能性。 这一决定再次以“美国国家安全”为名，遭到北京方面的强烈批评。

美国财政部长珍妮特·耶伦上个月访问北京期间，试图就美国的多项限制向中国当局做出保证。 她特别承诺，任何新措施都将以透明的方式实施。

耶伦还主张中美之间“良性竞争”，并呼吁两国在应对气候变化威胁方面加强合作。 美国气候特使约翰·克里7月份刚刚访问过中国。

与此同时，美国国务卿布林肯上个月访问了北京，这是自 2018 年以来美国官员的最高级别访问。他特别会见了中国国家主席习近平，并保证在许多方面取得了进展。争论。

然而，耶伦和布林肯的访问都没有带来重大进展。 上周拜登与中国和日本领导人在华盛顿附近举行的峰会特别旨在对抗北京，引发中国的不满。

美国总统最近就其经济和人口状况将这个第二世界强国称为“定时炸弹”。 但他仍然保证，希望“今年秋天”与习近平会面。 两位领导人还可能于下个月在新德里举行的二十国集团（G20）峰会期间举行会面。

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