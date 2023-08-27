中俄结束太平洋联合巡航 称各自回返

俄罗斯/中国/太平洋联合巡航

据俄罗斯国际文传电讯社今天报告，俄罗斯海军军舰支队结束了与中国海军舰艇为期三个多星期的太平洋联合巡逻任务后返回。此前《华尔街日报》8 月初报道称，11 艘俄罗斯和中国船只驶近阿留申群岛，这似乎是接近美国海岸的此类船队中规模最大的联合巡航。

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据路透社今天引据俄罗斯太平洋舰队消息称，俄罗斯太平洋舰队的军舰与中国海军舰艇支队一起穿越日本海、鄂霍次克海、白令海和太平洋，航行超过7000海里。

俄罗斯国际文传社的消息说，俄中分遣队在巡逻期间沿着千岛山脊经过。俄罗斯太平洋舰队一些最大的军舰参加了此次巡逻。

这些岛屿位于日本北部北海道岛附近，在俄罗斯被称为千岛群岛，在日本被称为北方四岛，并且一直是邻国之间数十年来紧张关系的核心。

俄中军舰还绕行了阿留申群岛部分海域。阿留申群岛的大部分属于美国阿拉斯加州，但堪察加半岛附近的科曼德群岛属于俄罗斯。

《华尔街日报》8 月初报道称，11 艘俄罗斯和中国船只驶近阿留申群岛，该报援引美国官员的话说，但这些船只从未进入美国领海。

俄罗斯军方消息说，在巡逻期间，中俄海军进行了联合反潜和防空演习，双方使用直升机和海军航空兵飞机搜索了模拟敌方的潜艇，并在模拟敌方的一个分队进行了模拟导弹发射。

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