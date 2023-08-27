习近平反腐正剑指医药 有预测下一刀砍向财经

中国/反腐

中共领导人习近平上台后高举反腐，英媒刊评论指出，过去10年习陆续针对军队、政法、金融及纪检开刀，最新的第五刀则砍向医药，认为下一波目标应锁定与组织及财经相关。

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据中央社今天引述消息报道称，中共总书记，国家主席习近平打破中国数十年来逐渐成形的规范，自18大成为领导人10年后，去年20大取得史无前例的第3个任期，掌握权力顶峰，以反腐为名的行动也一波接一波。

英国金融时报（Financial Times）8月25日刊出评论人士叶胜舟文章，指回顾中共18大以来的反腐主要领域、政绩和节奏；第一刀砍向军队，第二刀砍向政法，第三刀砍向金融，第四刀砍向纪检，其中政法、纪检两个领域先后实施全国教育整顿。虽然今年4月以来，中国经济复苏乏力，但反腐战场却高歌猛进。出现的第五刀则砍向医药。

据陆媒中新网的不完全统计，今年1月1日至8月17日，全国至少有184位医院院长、书记被查，数量超过2022年全年（约75名）的两倍以上。

英国金融时报刊登的文章认为，医疗反腐之后如有第六刀，应砍向组织，有必要在政法系统、纪检系统之后实施全国组织系统教育整顿，并指吏治的腐败是最大的腐败。文章指出，另反腐第七刀应砍向财经，重点是发改、财政两个部门，合称“发财”。一个掌握项目审批，一个掌握政府钱袋，正是中央纪委界定权力集中、资金密集、资源富集的重点领域，也是腐败易发区、重灾区。

分析指这两个领域和医疗领域一样油水太多，大刀阔斧反腐后更容易弥补国库亏空。

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