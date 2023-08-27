呼吁“躺平”应对核废水 网易新闻B站账号被封

中国言论自由

在日本排放核废水入海后，中国知名媒体之一的网易新闻8月25日在其bilibili（又称B站）发表评论内容，提倡“不结婚不生孩”、不买房不买车、“躺平”等主张，被质疑是在暗讽当前社会问题，与官方政策唱反调，该帐号很快被封禁。

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中国官方对于日本排放核废水一向维持谴责态度。据香港星岛日报及社群网站X（前称推特）账号「李老师不是你老师」发文称，网易新闻25日在「哔哩哔哩」（bilibili，俗称B站）官方账号发文，指“鉴于邻国排放核污水，小编认为我们应该早做准备”。

该则贴文提出4点意见：例如，“不要结婚生孩子，不能污染祖国的下一代”；“多存款，少消费，以备意外发生”；“不要买房，不要买车，人可能活不了那么久”；“尽量在家躺平，不要出门乱跑，不出门上班也没关系”。

报道称，网易新闻随后同一天下午删除该动态贴文，随后其B站账号被封。目前进入该账号，仍可看到“该账号封禁中”的字眼，最新贴文已是24日发布，其中一则是“寿司店遮盖店内‘日本’字眼”。

对此，有网民调侃道，“上一次封禁是2022年度新闻盘点…就当放暑假了”。有网民说，“网易造反啦”、“网易不想活了”、“网易有种“、“网易你是我的神”、“网易一向有态度！”、“要是全国人民都有网易这觉悟，还有救”。

报道指出，日本24日开始排放核处理水，中国同日起全面禁止原产地为日本的水产品进口。中国官方更发动舆论战，强烈谴责日本做法，不少中国网友声称应抵制日货，在中国的日料店纷纷表态，指会停止使用日本食材，更有寿司店声称从没使用任何与日本有关的食材。

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