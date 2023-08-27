媒体注意到习近平重申新疆“社会稳定”优先

中国/新疆/习近平

媒体注意到关于中国，中国国家主席习近平重申新疆“社会稳定”优先。不存在改变新疆政策的问题。 习近平8月26日星期六在中国西部维吾尔自治区首府重申了这一点。 他在讲话中盛赞“社会稳定来之不易”。

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据本台驻华记者斯特凡·拉加德 (Stéphane Lagarde) 报道，中国国家主席习近平坚持并表示：当务之急仍然是中国西部地区的稳定，因此要维持对穆斯林少数民族的强硬政策，但这一政策在联合国人权委员会去年九月的一份报告中却受到了部分谴责。

据中国中央电视台发表的讲话节选，中国国家主席再次强调维吾尔自治区的“反恐、反分裂”、打击“非法宗教活动”和“遵守法律”仍然是重要任务。以 2009 年的骚乱和随后的镇压为标志。 具体来说，这意味着伊斯兰教的中国化和人口的搬迁仍将继续。

新疆自治区学校原来教授维吾尔语的课程现已改为教授普通话。 来自穆斯林少数民族的年轻人经常以经济发展（“社会稳定”的支柱）的名义被送到中国东部沿海的工厂。 结果据法新社回溯说，中国的主体民族汉族现在占新疆人口的 41%，而 1949 年中华人民共和国成立时，汉族人口仅为 20 万。

这是中国国家主席习近平九年来第二次造访中国西部新疆。 习近平曾宣称新疆是“连接中国与其他国家的主要枢纽”，并称赞“一带一路”取得“丰硕成果”，中国的新丝绸之路使中国加快了基础设施领域的贸易和投资，特别是与亚洲和非洲。

习近平这次访问新疆也是他从南非金砖国家峰会回来的路上令人惊讶的议程，中国在南非金砖集团峰会上推动了这个新兴俱乐部的扩张。 因此，这也是更广泛沟通联系的一部分，特别是与在南非会面的“南半球”国家领导人的沟通。 在维吾尔自治区首府乌鲁木齐，习近平倡导用正面宣传展示“美丽微笑”的新疆。

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