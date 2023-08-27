官方报告中国工业利润连续第七个月下滑

中国/经济

根据中国国家统计局周日公布的数据，中国工业继上半年下降16.8%之后，前7个月中国工业企业利润同比下降15.5%。7月同比下降6.7%，今年连续第七个月下滑。路透社说，中国疫情后复苏步履蹒跚，需求疲软，企业面临压力。 。

广告 继续浏览后续

中国国家统计局周日公布的数据还显示，6 月份利润下降了 8.3%。

路透社说，中国国家统计局只是偶尔发布月度数据。

据报告，中国大型制造商上半年出现亏损，工程公司中国铝业国际报告净亏损8.306亿元人民币（1.142亿美元），而上年同期净利润为1.236亿元人民币。

由于房地产衰退加剧、消费者支出疲软和信贷增长下滑，复苏进程缓慢，各大银行已将今年的增长预测下调至低于政府约 5% 的目标，促使当局大幅削减利率并承诺提供进一步支持。

该报道引述详细数据显示，今年前7个月，国有企业盈利下降20.3%，外资企业下降12.4%，私营企业下降10.7%。41个主要工业行业中，有28个行业利润大幅下滑，其中黑色金属冶炼及压延加工业降幅最大，达90.5%。

路透社引述中国国家主席习近平周二在南非的一个论坛上表示，经济具有韧性，长期增长的基本面没有改变。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅