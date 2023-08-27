就日本核处理水排放的中国式民调贻笑大方

中国官方就日本正式排放核处理水发动舆论战，新华社进行民调，3个选项分别是“强烈谴责”、“祸害全人类”及“历史耻辱”。有网友直言这是中国式投票，“3个选项等于1个”。

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美国的华文媒体“世界日报”报道：日本24日正式开始排放核处理水，中国官方也大肆发动舆论战抨击日本，包括同一天官媒新华社在官方微博发文，主题标签为“我们强烈反对日本核污染水排海”，指日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对，单方面强行启动福岛的核处理水排海。

贴文又指，会进行一项题为“你对日本核污染水排海想说什么”的民调，民调有3个选项，分别是“坚决反对，强烈谴责”、“祸害子孙后代，祸害全人类！”、“记住20230824，日本必将被钉在历史耻辱柱上！”

迄今贴文下有近千个留言，当中不少网友嘲讽民调的选项，“这选项还没开始投，就赢麻了”、“哈哈哈，果然是中国式投票，全票不是梦想”、“中国式投票，谁敢说中国没有民主？”、“新闻标题我都替你想好了：民调显示，无一人对日本废水排海行为表示理解”。

另有网友表示，“这些选项不都一个意思，没其他能选吗？”、“我理解日本排放，给加个选项吧”。

在中国官方带动反对日本排放核处理水的风向下，民间开始出现反日民族主义情绪。有网友留言指“不想谴责，只想把它们灭了”。

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