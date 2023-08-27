抗议日本新招：国庆日本游大批退团 有向日本学校扔砖头

中国/日本/核处理水排海

日本核处理水排海后，中国反日情绪蔓延。继日本水产品、化妆品先后被禁或遭抵制后，赴日本旅游团更出现退团潮，旅行社不敢推广日本团。更有中国民众打越洋电话骚扰日本机构，且向境内的日本人学校投掷石块。

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据中央社引述消息报道称，日本核处理水触动中国反日情绪，中国赴日旅游现退团潮。从中国网络讯息显示，由于上述名单将日本美妆用品一网打尽，导致中国境内近日已出现了日系美妆用品的退货潮，迫使日本美妆业者近来频频喊冤，纷纷公开澄清他们的产品制程与海水无关。

更引起注意的则是日本旅游团的退团潮。中央社称综合第一财经等中国媒体消息，中国官方日前才公布第3批恢复出境旅游团名单，日本名列其中，一度跃居今年中国“十一”长假的海外旅游热门榜首，被中国旅游业界形容为“爆发期”。但日本核处理水排海后，退团潮却导致情势骤变。

除旅游外，在官方刻意操作下，中国民间反日情绪被点燃。香港01消息说，日本驻青岛总领事馆26日表示，24日日本核处理水排海当天，有当地民众向青岛日本人学校投掷石块，并未造成人员受伤及设施损坏，一名涉案男子被捕。

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