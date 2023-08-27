法国记者看中国宣布的“印花税减半”

中“印花税减半”

中国财政部8月27日晚间消息称，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。法国记者认为，这一做法是政府旨在挽回对中国资产失去信心的投资者。

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法国记者表示，人们此前一直期待着这项措施。中国财政部表示，印花税是目前股票交易中下调空间最大的交易费用。调整前，按照成交额的1‰由股票出让方单边缴纳；调整后，由股票出让方按照0.5‰单边缴纳。

法国记者表示，最近，中国股市萎靡、青年失业率高、出口下降和房地产债务危机而受到震动。 房地产大亨恒大负债累累的情况，又让中国形象受损了一些。恆大27日还表示，尽管总债务略有下降，但上半年的亏损扩大了。 根据香港证券交易所网站上发布的声明，其 1 月至 6 月期间的净亏损达 330 亿元人民币（45.3 亿美元）。

如果说恆大坠入地狱是中国房地产危机的象征，那么他并不是唯一经营陷入困境的企业。 长期以来被认为财务状况良好的碧桂园在八月初无法偿还两笔贷款利息。

另据彭博社报道称，沪深证券交易所主要市值的沪深300指数在连续两年下跌后，2023年下跌约4%。 此次下跌的部分原因是新冠大流行后经济缺乏真正的复苏，当局仍不愿启动复苏计划。 《快报》经济学家亚当·波森 (Adam Posen) 最近分析道：“现在很明显，以疫情爆发为标志的 2020 年第一季度，是中国经济无法逆转的时刻。”

尽管中国经济亮起了红灯，但由于无法获得官方数据，观察家们只能蛛丝马迹地判断分析。 在中国，越来越多的经济和科学信息数据不再完整。8月中旬，中国国家统计局曾表示，出于“完善”劳动力调查统计方法的考虑，暂停发布全国城镇青年失业率。

法国管理公司的策略师 François Rimeu 在我们的专栏中哀叹道。 迄今为止的最新例子是暂停公布16至24岁年轻人的失业率。 根据最新发布的报告，这一比例约为 21%。 刻意含糊其辞的数据吓跑了投资者。

在此背景下，政府提出的5%左右的经济增长目标似乎难以维持。 尤其是中国国家主席似乎还没有准备好采取重大措施。 随着股市交易税的宣布，政府旨在挽回对中国资产失去信心的投资者。

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