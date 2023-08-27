法国记者：金砖扩员的双重逻辑

金砖扩员

国际 – 金砖组织在约翰内斯堡决定从5国扩展到11国，法国《世界报》27日发表社评文章认为，通过从五个国家到十一个国家，金砖国家应该能够更好地捍卫全球南方的利益。 但中国希望以此来团结反美阵线是不太现实的。

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法国记者表示，这绝对是最简单的选择。 金砖国家不是一个国际组织，没有永久性机构，迄今为止只建立了一个共同机构，即开发银行。 其成员具有不同的政治制度，既不共享单一市场，也不制定共同标准，其成员的异质性使得进一步的研究变得复杂。 这无疑解释了约翰内斯堡去美元化雄心减弱的原因。 金砖扩员为金砖国家提供了在世界舞台上发挥影响力的最佳机会。

通过整合沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、伊朗、埃及、埃塞俄比亚和阿根廷，成员国从 5 个增加到 11 个，该集团将占全球人口的 46%，占世界国内生产总值的三分之一，当然还多一些。 它因中东国家和石油生产国而富裕，增强其非洲一极，并将包括拉丁美洲最大的两个国家。 对于一个已经依赖世界上人口最多的两个亚洲国家的集团来说，这是一个相当大的变化。

当然，真正的问题是这次扩员所寻求的目标。 南非总统拉马福萨强调了潜在的经济利益。 确实可以假设，这十一个国家之间的经济和金融合作将会加强，特别是得益于沙特阿拉伯和阿联酋的投资能力。 它还应该让金砖国家在可持续发展领域更好地集体捍卫全球南方的关切（如果俄罗斯是全球南方的一部分），并在仍然由西方人主导的全球多边体系的改革中发挥更大的影响力。

另一方面，这个联盟的基本政治目标不太现实。 扩员规模的决定是中国国家主席习近平的胜利，他是该计划最热心的支持者。 然而，如果他打算让由十一个成员国组成的金砖国家成为他与美国竞争的工具，那么他将面临印度和巴西，而这两个国家的初衷并不相同。 同样，如果他得到普京（Vladimir Putin）支持，建立一个能够对抗七国集团（G7）的整体，或者西方国家在美国周围或旁边形成的联盟网络。但扩员后的金砖11国的政体不同，在南非、伊朗、巴西和中国政体中找到一致性是很难的事情。

印度分析师 Raja Mohan 警告说，成员数量越多，共同点就越小。 而且约翰内斯堡也不是1955年在万隆（印度尼西亚）诞生的不结盟运动，其目的是远离美国集团和苏联集团这两个巨大的敌对集团，而不是投入到大国之间的竞争。更大地扩展金砖组织不足以能打造一个共同的家园。

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