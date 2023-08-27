秀爱国反日无上限 贵州寿司店老板砸店

中国/核处理水入海/日本

近日日本排放核废水，中国全面禁止日本海鲜进口，使在中国国内经营的日本料理店陷入困境，近日有一名男子更是直接爆气砸自己的日本料理店，称后续将改开中餐店。网民责问当时开日餐时怎么不爱国？！

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自由时报今天引述《《猛玛新闻》 》消息，中国贵州一名男子25日将自己所经营的日本料理店砸掉，从影片中可见，店内景象一团乱，而男子愤怒撕掉店内的海报，且把酒瓶都砸在地上，看起来非常愤怒。

该男子为此表示，日本这种行为会对海洋生态系统和相关产业造成严重损害，再加上民族情怀，才做出这一激烈的举动，把自己的日本料理店给砸了，藉以表达对日本核污水排放行为的愤怒和不满。

影片曝光后，网友纷纷留言“表演型人格”、“笑死我了，砸的全是不值钱的空酒瓶和贴纸，连灯笼都不舍得碰一下”、“你有民族情结你当初开日料店？”、“有民族情怀根本就不会开”、“炒作民族情怀搞赚钱”、“贵州我是不信的。大概率是日料店开不下去了，换经营别的了”。

消息称，福岛核废水事件令中国日料店陷入倒闭风波，各地寿司品牌密集表态未用、或已停用日本食材，更有日料店为此出奇招上架“防辐射套餐”，遭其他网友认为是割韭菜。

没有消息报告中国国内的反日风波影响是否出国，因为世界各地由中国人盘购经营的日食店成千上万，店主是否也跨界爱国禁用日本餐，目前不得而知。

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